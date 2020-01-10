تركيا تستقبل أول ثلاثة جنود قتلى في ليبيا

طرابلس ـ أكدت مصادر مطلعة مقتل ثلاثة جنود أتراك في ليبيا وإصابة ستة آخرين مما يجعلها أول خسائر تركية في العملية العسكرية بليبيا التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آواخر العام الماضي.

وقالت المصادر أن جثامين الجنود الأتراك وصلت مطار مصراتة، وأن طائرة تركية خاصة ستنقلها اليوم الجمعة إلى تركيا.

وكشفت تغريدة على حساب تويتر في حساب الثورة الليبية باللغة الانكليزية عن وجود عدد من الجنود الأتراك الجرحى في مستشفى مدينة نالوت (270 كلم غرب طرابلس).

ولم يعرف بعد المكان الذي قتل فيه الجنود الأتراك، في وقت تستمر قوات الجيش الليبي بتضييق الخناق على الميليشيات في العاصمة طرابلس.

واستعانت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج الداعمة للميليشيات بالقوات التركية في معركتها مع الجيش الليبي برئاسة المشير خليفة حفتر.

وأعلن أردوغان الأحد الماضي أن قوات من الجيش التركي بدأت في التوجه إلى ليبيا، من أجل “التعاون وحفظ الاستقرار”، متجاهلا التحذيرات الدولية والإقليمية من عواقب التدخل الأجنبي في هذا البلد.

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة “سي إن إن ترك”، إن “مهمة جنودنا هناك هي التنسيق (…) جنودنا ينتشرون تدريجا”.

وتوقعت مصادر تركية ان يثير وصول جثث الجنود الاتراك موجة غضب في الاوساط السياسية والاجتماعية التركية، ويفتح الجدل بشأن مغامرة الرئيس اردوغان في المستنقع الليبي.

ياتي ذلك اثر تحذير سياسيين اتراك من أن نشر القوات في ليبيا قد ينتهي بكارثة بالنسبة لتركيا. ووصف المشرع، أونال شفيكوز، من حزب الشعب الجمهوري العلماني، مشروع القانون البرلماني الذي يمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحق في إرسال قوات إلى ليبيا بـ”الكارثة” المحتملة.

وقال شفيكوز أمام البرلمان خلال النقاش، الخميس الماضي، “الحكومة على وشك وضع تركيا في خطر كبير بهذا القرار”.

وأشار منتقدو أردوغان أيضا إلى تقارير تفيد بأن الحكومة التركية ترسل متشددين سوريين إلى ليبيا مقابل وعود بمنحهم جوازات سفر تركية كمكافأة.

وقامت تركيا بإرسال أعضاء من الميليشيات الموالية لتركيا في سوريا وعناصر المرتزقة للقتال في ليبيا.

وقالت مصادر داخل الجيش السوري الحر إن عددا غير محدد من المقاتلين قد سُجلوا “على أساس فردي”، للعمل “كحراس شخصيين” لصالح “شركة أمنية” تركية في ليبيا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر إن 300 مقاتل سوري موالين لتركيا نقلوا إلى ليبيا وإن آخرين يتدربون في معسكرات تركية.

وكان الرئيس أردوغان اعلن ان بلاده سترسل “محاربين غير اتراك” الى ليبيا مع بدء تنفيذ خطة التدخل التركي المباشر في هذا البلد، وسط مخاوف من اتساع النزاع المستمر منذ ثماني سنوات.

وأضاف ان بلاده ستقيم مركز عمليات في ليبيا بقيادة جنرال من الجيش التركي. وقال أيضا سيكون لدينا فرق أخرى مختلفة كقوة محاربة، وأفرادها ليسوا من جنودنا”.

وتسعى أنقرة الى تعزيز نفوذها السياسي في ليبيا من خلال حكومة السراج التي تحيط نفسها بجماعات إسلامية موالية لأنقرة.

وتسود طرابلس حالة من الغضب بعد الاتفاق الأخير بين حكومة الوفاق وتركيا والذي يسمح لأنقرة ببناء قواعد عسكرية وجلب الجنود، وهو ما أثار غضبا إقليميا ودوليا زاد من عزلة طرابلس في محيطها العربي، في وقت باتت فيه حكومة الوفاق تبحث عن تنفيذ أجندات خارجية لا مصلحة لليبيين بها.

العرب