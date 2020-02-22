جنوب السودان ينهي أطول صراع مسلح بأفريقيا.. زعيم المعارضة يعود نائبا للرئيس

أدى زعيم المعارضة في دولة جنوب السودان رياك مشار القسم في جوبا نائبا أول للرئيس سلفاكير ميارديت، في خطوة تنهي أطول صراع مسلح في القارة الأفريقية في تاريخها الحديث.

وجرت مراسم تأدية القسم بحضور رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الأوغندي ومبعوث من دولة كينيا.

كما أدى القسم كل من جيمس واني إيقا وتعبان دينق وربيكا نيانديق نوابا للرئيس.

وقال مشار في كلمته أمام جمع من الدبلوماسيين، إنه يقسم على أن يكون وفيا لجمهورية جنوب السودان.

وفي ظل الضغط الدولي، اتفق الزعيمان ميارديت ومشار على تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل حجر زاوية اتفاق السلام الموقع في سبتمبر/أيلول 2018.

وحلّ سالفا ميارديت الحكومة الجمعة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة التي يعتقد أنها ستعلن السبت.

ولم تنجح المحاولتان الأخيرتان في تشكيل حكومة وحدة في ظل تواصل الخلافات بشأن إنشاء جيش موحد وعدد الولايات، بالإضافة إلى الضمانات التي ستمنح لمشار بشأن أمنه الشخصي.

وسبق لمشار أن كان نائبا للرئيس مرتين بين 2011 و2013، ولفترة قصيرة في عام 2016.

وأدى الخلاف بين الزعيمين إلى اندلاع حرب عام 2013 (بعد عامين من انفصال البلاد عن السودان) بين الحكومة والمعارضة، مما تسبب في مقتل مئات الآلاف، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، فضلا عن تشريد نحو أربعة ملايين شخص.

المصدر : الجزيرة + وكالات