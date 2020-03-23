كورونا سيتسبب في انكماش الاقتصاد العالمي خلال 2020

توقع بنك غولدمان ساكس، انكماش الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 1 في المئة خلال العام الجاري، مدفوعا بالتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، على غالبية الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

وقال البنك في مذكرة بحثية، الإثنين، إن أزمة تفشي فيروس كورونا فرضت قيودا مادية ومالية، على مختلف أنشطة الاقتصاد العالمي، لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.

وأصيب الاقتصاد العالمي بحالة من التراجع الحاد في مختلف القطاعات، أبرزها الخدمات والسياحة والسفر والصناعة، رافقه هبوط حاد في الاستهلاك، وردة فعل حكومية بضخ مليارات لإنقاذ القطاع الخاص.

وفي الولايات المتحدة، قال البنك إن توقعاته تشير إلى انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 24 في المئة مقارنة مع 2019، في حال طول أمد الأزمة الحالية، مدفوعا بهبوط مؤشرات الأسهم وتراجع الإنتاج، وتعطيل مناحي الحياة.

وكان تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي في يناير/ كانون الثاني الماضي، توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9 في المئة في 2019 ويصعد إلى 3.3 في المئة في 2020.

وحتى صباح الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 344 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 14 ألفاً منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 99 ألفاً.

(الأناضول)