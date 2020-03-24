قد تتحول الولايات المتحدة لبؤرة تفشي كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من إمكانية تحوّل الولايات المتحدة إلى بؤرة تفشي كورونا، نتيجة التسارع الكبير في حالات الإصابة بالفيروس.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية منها واشنطن بوست، عن المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس.

وقالت هاريس: نشهد تسارعا كبيرا للغاية في حالات (الإصابة بكورونا) بالولايات المتحدة، لذلك هناك إمكانية لأن تتحول إلى بؤرة تفشي للفيروس.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية عن ارتفاع وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 593، والإصابات إلى 46 ألفا و500، لتكون بذلك ثالث أكبر دولة متضررة بالفيروس بعد الصين وإيطاليا.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 392 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 17 ألفا، فيما تعافى أكثر من 103 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

(الأناضول)