منظمة دولية تشيد بحملة قطرية لحماية العمالة المنزلية خلال أزمة كورونا

أشادت منظمة العمل الدولية بحملة الرسائل النصية القصيرة التي تقوم بها السلطات القطرية لتوعية العمالة المنزلية وأصحاب العمل بشأن كيفية التعامل مع فيروس كورونا.

وأشار تقرير للمنظمة إلى أن هذه الرسائل تصاغ بـ12 لغة، وتقدم أيضا نصائح حول كيفية حماية صحة العمالة المنزلية وحقوقهم خلال هذه الفترة الصعبة.

وأضاف التقرير أن الحملة تتضمن أيضا نصائح أساسية متعلقة بأعراض كوفيد-19، وما يجب فعله في حال ظهورها، ونصائح بشأن النظافة الشخصية والتعقيم، وإرسال العمالة الأموال إلى أوطانهم عبر الخدمات الإلكترونية.

كما تتضمن أيضا معلومات تذكّر عمال المنازل بحقوقهم ومسؤولياتهم في أيّ وقت، وفقا للقانون القطري بشأن المستخدَمين في المنازل.

وذكر التقرير أن الرسائل الموجهة إلى أصحاب العمل شددت على ضرورة دعم الصحة العقلية والعاطفية والرفاه الجسدي لعمال المنازل.

كما تضمنت أيضا تذكيرا بحقوق هؤلاء العمال في ما يتعلق بساعات العمل، وفترات الاستراحة، وأيام العطلة، وأهمية أن يتقاضوا أجرهم في الوقت المحدد لذلك.

وطالبت الرسائل كذلك أصحاب العمل بمساعدة العمالة المنزلية في فتح حسابات مصرفية، وتحويل أموالهم إلكترونيا، وتوفير إمكانية استخدام الإنترنت وأشكال أخرى من التواصل.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي