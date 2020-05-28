كورونا.. أكثر من 100 ألف وفاة بأميركا والإصابات تتجاوز 5.7 ملايين عبر العالم

تخطى عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة -البلد الأكثر تضررا من الوباء- أمس الأربعاء عتبة 100 ألف وفاة، في حين تجاوز عدد الإصابات بالفيروس في العالم 5.7 ملايين إصابة، وفق معطيات نشرها موقع “وورلد ميتر” المتخصص.

وتتزامن الحصيلة الجديدة في الولايات المتحدة مع انخفاض متوسط العدد اليومي لحالات الوفاة وعودة المتاجر إلى العمل وخروج بعض الأميركيين من العزل العام.

فقد أعلنت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر أمس الأربعاء أن العاصمة الأميركية ستبدأ أولى مراحل رفع الحجر العام الذي فرض لاحتواء وباء كورونا الجمعة المقبل.

وقالت باوزر -التي أصدرت يوم 30 مارس/آذار الماضي أمرا للسكان بالبقاء في منازلهم- إن المنطقة شهدت “تراجعا مطردا” في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مدى 14 يوما، مما سمح ببدء رفع القيود.

وفي منطقة الخليج، قالت وكالة رويترز إنها أحصت أكثر من 200 ألف حالة إصابة بالفيروس في دول المنطقة الست، مشيرة إلى أن سلطات هذه الدول وسعت نطاق عمليات الفحص.

وفي آخر مستجدات رفع إجراءات العزل بالمنطقة، أعلنت السلطات السعودية مجموعة تدابير لإعادة الحياة إلى طبيعتها في مكة المكرمة على مرحلتين بدءا من الأحد المقبل.

وأوضحت وزارة الداخلية الأربعاء أن المرحلة الأولى في مكة ستستغرق ثلاثة أسابيع وتشمل ستة قرارات، أبرزها السماح بالدخول إلى مكة والخروج منها، ورفع حظر التجول جزئيا من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

ووفقا للبيان، تُطبق المرحلة الثانية يوم 21 يونيو/حزيران المقبل، وتشمل ثمانية قرارات منها رفع حظر التجول جزئيا من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء.

من ناحية أخرى، أشارت معطيات موقع “وورلد ميتر” أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة البلدان الأكثر تسجيلا لإصابات كورونا، بأكثر من 1.74 مليون، تليها البرازيل في المرتبة الثانية بأكثر من 396 ألف حالة، ثم روسيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 370 ألفا، ثم إسبانيا بأكثر من 283 ألف حالة إصابة.

وقد تجاوز عدد الوفيات في البرازيل -البلد الأكثر تضررا من الفيروس بأميركا اللاتينية- أمس الأربعاء حاجز 25 ألف وفاة، بعد تسجيل 1086 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 355 ألف شخص في أنحاء العالم منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، بينما يقترب عدد الإصابات في العالم تدريجيا من بلوغ حاجز 6 ملايين مصاب.

المصدر : وكالات