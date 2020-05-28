في ذكرى انقلاب 1960.. أردوغان يفتتح الجزيرة التي شهدت محاكمة عدنان مندريس

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جزيرة “ياسّي أدا” في بحر مرمرة باسمها الجديد “جزيرة الديمقراطية والحريات”، وهي المكان الذي شهد صدور حكم الإعدام بحق رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس ورفاقه بعد انقلاب عسكري عام 1960.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مراسم الافتتاح اليوم الأربعاء إن “تركيا تعرضت في مثل هذا اليوم (27 مايو/أيار) قبل 60 عاما لأسوأ انقلاب في تاريخها”.

وأضاف أن “ما شهدته الجزيرة في الماضي جريمة بحق القانون”، مؤكدا أن مندريس ورفاقه سيحافظون على مكانتهم الرفيعة في قلوب الشعب التركي.

ومضى الرئيس التركي يقول إن “شعبنا لن يسامح أبدا المحرضين على الانقلاب، وليس الانقلابيين فحسب، كما أن وصمة العار لن تمحى من جبين الذين أعدموا مندريس ورفاقه، وأولئك الذين أيدوا حكم الإعدام”.

وأضاف أن الانقلابات أكبر مثال على “بدائية وتعصب الذين يحتقرون الشعب ويستخفون بالناس ومعتقداتهم”.

وقد استخدمت جزيرة “ياسّي أدا” كمنفى منذ القرن الرابع الميلادي، وبنيت عليها كنيسة ودير في الماضي، وتناقل ملكيتها العديد من الأشخاص إلى أن اشترتها القوات البحرية التركية عام 1947.

وشهدت الجزيرة محاكمة أعضاء الحزب الديمقراطي التركي بعد الانقلاب العسكري يوم 27 مايو/أيار 1960، وصدر حكم الإعدام بحق عدد منهم، بينهم رئيس الوزراء عدنان مندريس وبعض رفاقه. ونفذ الحكم في جزيرة “إمرالي” في سبتمبر/أيلول 1961.

وظلت الجزيرة الواقعة قرب إسطنبول مهجورة على مدى سنوات، حتى بدأت أعمال تطويرها عام 2015.

الجزيرة