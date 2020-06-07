السريان لا يثقون بوعود أردوغان

غولغوزه (تركيا) – يعيش السريان المسيحيون في تركيا على وقع مخاوف متجددة من استهدافهم وانتزاع كنائسهم وتحويلها إلى مساجد في ظل صعود خطاب الأسلمة في محيط الرئيس رجب طيب أردوغان الذي فشل في طمأنة هذه الفئة الدينية، والتي عانت خلال تاريخها من الاضطهاد والتهميش.

ويتّهم نشطاء سريان السلطات التركية بأنّها تضغط على ممثليهم لإظهار أنها تعيش في وضع مريح، لكن الحقيقة عكس ذلك، حيث تستولي الحكومة على مؤسّساتهم.

وتعرض السريان في تركيا إلى المذابح والتهجير بين 1914 و1919، ولم يسعفهم تحول تركيا إلى دولة علمانية في العام 1924، بل تواصلت معاملتهم بوصفهم أقلية. وتواصل الأمر في حكم حزب العدالة والتنمية مع تواصل الضغوط ومصادرة الأملاك والأراضي والتهجير والأسلمة.

ويتجمع عشرات المؤمنين في يوم أحد بصمت في كنيسة للسريان تعود إلى القرن السادس في ماردين بجنوب شرق تركيا، لحضور واحد من آخر قداديس هذه الطائفة المسيحية الشرقية التي ما زالت تجرى حتى اليوم.

وهم من بين قرابة أربعة آلاف من السريان المتبقين في المنطقة بعد أن أجبرت أعمال العنف والفقر أبناء هذه الطائفة على مغادرة تركيا في القرن العشرين، وباتوا الآن منتشرين في أنحاء أوروبا مع أكثر من مئة ألف منهم يقيمون في ألمانيا وقرابة مئة ألف آخرين في السويد وعشرات الآلاف في بلجيكا وفرنسا وهولندا.

والسريان من الطوائف المسيحية الشرقية ويصلّون بالأرامية، لغة المسيح كما يُعتقد.

ويقيم يوحنون أكاي البالغ 40 عاما، في المنطقة التاريخية المعروفة طور عابدين (أي “جبل خدام الله” بالسريانية)، في قرية غولغوزه التي تعود لقرون مضت، في ماردين.

والقرية المعروفة أيضا باسم عين وردو أي عين وردة بالسريانية، كانت موطنا لمئات العائلات السريانية التي عملت هناك في الزراعة وصلّت فيها وعلّمت أبناءها.

والآن هناك ثلاث عائلات فقط من بينها عائلة أكاي، المزارع والأب لثمانية أبناء.

وقال أكاي لوكالة فرانس برس “في الماضي كانت هناك مئتا عائلة مسيحية سريانية وسبعة كهنة في القرية. كانت لدينا ثلاث كنائس، أي كان لكل حي كنيسة”. وأضاف “كل أحد كان يقام قداس في كل من الكنائس الثلاث وتمتلئ جميعها بالمصلين”.

في طور عابدين هناك 2500 كنيسة و300 دير بحسب رئيس اتحاد الجمعيات السريانية أوجيل توركر.

ويشعر مسؤولو الطائفة ومنهم توركر بالقلق إزاء مستقبلها في تركيا رغم ارتفاع طفيف مؤخرا في عدد أبنائها. وهناك قرابة عشرون ألفا من أبناء طائفة السريان في إسطنبول.

وعلى غرار الطوائف الأخرى، يتأثر السريان بالمسائل الاقتصادية نفسها “والضغوط السياسية” في ظل حكومة أردوغان، بحسب توركر.

وخلال تولي أردوغان رئاسة الحكومة بين 2003 و2014، عُرض على السريان العودة إلى تركيا في وقت أعيدت ممتلكات مصادرة إلى أصحابها.

ورغم آمال بأن يعيد هذا إلى القرى القديمة مجدها السابق، فإن العديد من سريان الشتات يأتون فقط في الصيف لكنهم يعودون فيما بعد إلى منازلهم في أوروبا، بحسب أكاي. ومنازلهم المبنية حديثا تبقى فارغة في القرية.

ورغم أن الكنائس الثلاث صمدت لقرون، إلا أن أيّ كاهن لم يأت لخدمة الرعية منذ 2001.

والقلق لا يتعلق بالديانة فقط. فقد شرح أكاي كيف كان يذهب إلى مدرسة خاصة لتعلم السريانية، لكن المدرسة لم تعد موجودة. وقال آسفا “الوضع صعب الآن. لم يبق أي شخص لتعليم أو تثقيف الأولاد”.

يحاول مع زوجته صونيا بذل ما بوسعهما لتعليم أولادهما جذورهم ولغتهم، وعندما يحتاجان لكاهن يتواصلان مع كاهن في بلدة مديات المجاورة.

وتراجع عدد السريان في تركيا خلال القرن العشرين، وخصوصا في ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته عندما أجبر كثيرون على المغادرة إلى الخارج أو إلى إسطنبول هربا من أعمال العنف بين المتمردين الأكراد والدولة في جنوب شرق البلاد.

وبرزت مخاوف في وقت سابق هذا العام من استهداف للسريان بعد فقدان أثر زوجين من أقلية الكلدان الكاثوليك في يناير في شرناق قرب الحدود العراقية.

وفيما لا يزال هرمز ديريل البالغ 71 عاما مفقودا، عثر على زوجته سيموني البالغة 65 عاما جثة هامدة في مارس.

كما أثار اعتقال كاهن السريان الأرثوذكس سيفر بيلجين بتهمة الإرهاب قلقا، لكن توركر قال إنه لا يعتقد أن هناك استهدافا من الدولة للسريان.

وعودة إلى الكنيسة المبنية من القرن السادس والقائمة في شارع فرعي في مدينة ماردين القديمة، تصغي العائلات بوقار للكاهن الذي تحيط به صور المسيح ومريم العذراء.

والحاضرون ومن بينهم المعلمة المتقاعدة دنيز كرلماز يتحدثون عن تحسن الحياة منذ تسعينات القرن الماضي، مع حرية أكبر للصلاة. وقالت إن “الحياة هنا مهمة جدا لكنائسنا ولأديرتنا بسبب أسلافنا الذين عاشوا هنا. ومواصلة هذا مهم جدا بالنسبة إلينا”.

وتوركر أحد الذين عادوا إلى تركيا، تحدث عن شعوره بالمسؤولية لخدمة أبناء طائفته قائلا “هذا بلدي”.

لكن السريان لا يزالون يشعرون بالقلق إزاء إرثهم في تركيا. وقال أكاي “وكأن اللغة بدأت بالاندثار شيئا فشيئا، وهذا يثير الاستياء. بالنسبة إلى طائفة كهذه فإن سباقا كهذا أن يندثر شعب أمر سيء حقا، أمر محزن”. وأضاف “إن شاء الله ستصمد حتى النهاية”.

العرب