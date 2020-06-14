التحالف العربي يصد صاروخا حوثيا على نجران

الرياض – قال التحالف العربي بقيادة السعودية (تحالف دعم الشرعية في اليمن) السبت إنه دمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران الحدودية في المملكة.

وأضاف التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا الصاروخ “من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران، وقد نتج عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ الباليستي”.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف إن هذه العملية تأتي امتدادا لمحاولات تنفيذ “العمليات الإرهابية” من قبل الحوثيين لاستهداف المدنيين بمدينة نجران بعدد من الطائرات بدون طيار في 27 مايو الماضي وعملية استهداف المدنيين كذلك بمدينة خميس مشيط بطائرتين بدون طيار في أول يونيو الجاري.

ونوّه المالكي إلى استمرار محاولات الحوثيين استهداف المدنيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار عبر تحركات متعمدة وممنهجة .

وأوضح أن مجموع الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها من قبل الميليشيا باتجاه السعودية والتي تم اعتراضها بلغ 312 صاروخا باليستيا.

وشدّد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة و الصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين من هذه “المحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”. وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية، في الحرب الدائرة في اليمن في مارس 2015 لمحاولة إعادة السلطة للحكومة المعترف بها دوليا بعد أن أجبرها الحوثيون على الخروج من العاصمة صنعاء في أواخر 2014.

ووصلت المواجهات العسكرية لطريق مسدود منذ سنوات، كما تعثرت جهود إحلال السلام التي ترعاها الأمم المتحدة منذ أواخر 2018.

العرب