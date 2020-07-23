شرق تركيا مقبرة اللاجئين

ظلت محافظة فان، الواقعة في شرق تركيا، المحطة الأولى للاجئين من إيران وأفغانستان لفترة طويلة.

ينتظر بعض هؤلاء اللاجئين في فان منذ سنوات حتى يتم قبول طلب لجوئهم من قبل دولة ثالثة، حتى أن الأطفال كبروا خلال سنوات الانتظار هذه.

وقالت لاجئة إيرانية تحدثت في ندوة حول الهجرة الدولية نظمتها الأمم المتحدة قبل 12 عاما، حيث كنت أحد المتحدثين، إنها كانت تنتظر قبول طلب لجوئها من قبل دولة ثالثة لمدة 11 عاما، بعيدا من عائلتها.

وفي ذلك الوقت، كانت المدينة مليئة باللاجئين الذين توقعوا الاستقرار في دولة أخرى. لكن كان عليهم أن يبدأوا حياة جديدة في تركيا لأن عملية اللجوء كانت بالنسبة لهم بمثابة معركة مستمرة.

وبشكل تدريجي، أصبحت فان مقبرة اللاجئين. .

انقلب قارب، يعتقد أنه كان يحمل من 60 إلى 100 مهاجر من أفغانستان وباكستان، في بحيرة فان في الطقس العاصف في 27 يونيو. عثرت فرق البحث والإنقاذ على الحطام الأسبوع الماضي. ومنذ ذلك الحين، وصلت جثث القتلى إلى الشاطئ. اكتشف المسؤولون 37 جثة حتى الآن، وتواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها.

وبحسب ما نعلم من الأخبار، اختار المهربون عبور البحيرة لتجنب نقاط التفتيش التابعة للشرطة والجيش الواقعة على طول طرق العبور التقليدية المستخدمة في نقل المهاجرين إلى تركيا من إيران، وخاصة لتجاوز تلك الموجودة في منطقة ريشادي.

لا توجد نقطة تفتيش بعد ريشادي. ومن هناك، يمشي اللاجئون حوالي 30 كم إلى محطة الحافلات في منطقة تطوان في مقاطعة بيتليس المجاورة. ومن هناك، يذهبون إلى إسطنبول بالحافلة للعثور على عمل.

يتجمد اللاجئون حتى الموت في البرد القارس خلال الشتاء وهم يحاولون عبور الحدود. وعندما يذوب الثلج، تظهر جثثهم. ولاسيما في مقاطعات تشلدران وأوزالب وباسكال، وجدت السلطات جثث اللاجئين تأكلها الحيوانات.

لذا، كيف تحولت فان إلى مقبرة للاجئين؟

كان لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مكتب في فان لسنوات عديدة. وكانت إمكانية الوصول إلى مكتب حيث يمكن تخليص إجراءات اللجوء أمرا مهما للغاية بالنسبة للاجئين الذين وصلوا إلى فان. كان يتم تحديد وضع اللاجئين في فان، ولم تكن المحافظة طريق الموت للاجئين ولكن مركزا لحل وضعهم.

ولسوء الحظ، قبل تسع سنوات، أغلقت الأمم المتحدة المكتب وتركت غالبية المهام للدولة التركية. وبالتالي، فإن اللاجئين الذين يصلون إلى فان من الحدود الشرقية لتركيا يفتقرون إلى المرور عبر إجراءات لجوء فعالة. ولهذا السبب، يحاولون الوصول إلى إسطنبول أو الدول الأوروبية بطرق غير شرعية من خلال المخاطرة بحياتهم.

كما تم تشديد الرقابة على الحدود في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم مما يسمى عمليات التفتيش على الحدود، يمكن للمئات من اللاجئين عبور هذه الحدود كل شهر، غالبا بأعداد كبيرة.

وقال محمود كاشان، وهو محام من نقابة المحامين الذين عملوا مع هؤلاء اللاجئين منذ سنوات عديدة، إن هذا أمر محير.

قال كاشان “من ناحية، هناك زيادة في أمن الحدود في ظل وجود الكاميرات والجنود في كل مكان، ولكن مع ذلك يمكن للعديد من اللاجئين دخول تركيا. يدخل اللاجئون إلى فان عبر نقطتين، كالديران وباسكال، حتى أن السلطات تعرف القرى الحدودية التي يمكن للاجئين الوصول إليها. وهناك أيضا مشكلة إذا كان بإمكان العديد من الأشخاص عبور الحدود البحرية. هناك إهمال وتشجيع وإفلات من العقاب. من الواضح أن هناك فسادا على الحدود”.

والتقيت بمقيم آخر في فان تحدث عن نفس الشيء “كيف يمكن للعديد من اللاجئين عبور الحدود على الرغم من وجود العديد من الطائرات ذاتية القيادة والكاميرات؟ توجد شبكة للاتجار بالبشر هنا. نحتاج أن نكشف ذلك”.

وتنتظر عائلات اللاجئين في القارب المقلوب أن تسمع أي خبر عن أبنائهم وأشقائهم وآبائهم وأمهاتهم. يأمل الكثيرون الآن أن تجد السلطات التركية جثث أحبائهم.

هناك أشياء يمكن القيام بها لمنع حدوث هذه الوفيات المروعة مرة أخرى. يموت اللاجئون في فان إما بالتجمد حتى الموت وإما الغرق في البحيرة. تقع المسؤولية على عاتق المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة في تركيا، وخاصة الأمم المتحدة. دعونا نحل هذه المشكلات معا.

لا ينبغي أن تكون فان مكانا لموت اللاجئين، بل مكانا للأمل لبدء حياة جديدة.

العرب