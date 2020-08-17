العراق يعلن قرب بدء إنشاء ميناء الفاو الكبير.. وهذه أهميته

كشف وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر أن اجتماعا نهائيا سيعقد مع شركة كورية جنوبية خلال الأيام القادمة لاتخاذ قرار بدء المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو الكبير، الذي يصفه خبراء بأنه مشروع إستراتيجي يربط الشرق بأوروبا عبر العراق مرورا بتركيا وسيغير خارطة النقل البحرية العالمية.

وأوضح بندر في تصريحات صحفية نشرت اليوم أن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء 5 أرصفة، وتعميق قناة الإبحار للميناء المتوقع أن تكون من 19 إلى 21 مترا، مشيرا إلى أنها تتضمن أيضا إنشاء النفق الذي يربط الميناء بخور الزبير، والطريق الإستراتيجي الذي يربط الحدود العراقية مع الكويت.

وأكد الوزير العراقي أن المفاوضات مع شركة هانوا الكورية وصلت مرحلة متقدمة، وهي تنجز في الوقت الحالي مشاريع بسيطة كبداية للنفق وعمليات الدفن.

وكان عضو لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب العراقي مضر السلمان قال في تصريحات سابقة إن مشروع ميناء الفاو الكبير خطوة مهمة جدا في عملية تغيير محاور اللعبة التجارية، لأنه يعد مركزا تجاريا ليس للعراق فحسب وإنما للمنطقة، مشيرا إلى أن هذا المشروع في حال اكتماله سينقل البلد بشكل كبير ونوعي.

ويقع ميناء الفاو الكبير في منطقة رأس البيشة في شبه جزيرة الفاو في محافظة البصرة جنوبي العراق، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليارات يورو، وتقدر طاقة الميناء المخطط إنشاؤه بحسب التصاميم التي وضعتها شركة استشارية إيطالية بـ99 مليون طن سنويا، ليكون واحدا من أكبر الموانئ المطلة على الخليج العربي والعاشر على مستوى العالم، وتم وضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 أبريل/نيسان 2010.

المصدر : الصحافة العراقية