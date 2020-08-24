كورونا يخالف رغبة ترامب بفعاليات صاخبة.. الحزب الجمهوري يبدأ مؤتمره لإعلان ترشيحاته للرئاسة

تبدأ مساء اليوم الاثنين بتوقيت العاصمة الأميركية واشنطن أعمال المؤتمر العام للحزب الجمهوري، الذي يُنتظر أن يعلن فيه عن اختيار الرئيس دونالد ترامب مرشحا رسميا رئاسيا للحزب ومايك بينس نائبا له في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وعلى العكس مما رغبه ترامب من مؤتمر صاخب حماسي جماهيري يمكن أن يكون بداية لزخم مختلف يبني عليه حملته الانتخابية، سيكون المؤتمر مختلطا من حيت الجمع بين فعاليات وخطب تعقد إلكترونيا عن بُعد، مع وجود بعض الفعاليات القليلة التي ستعقد بطرق تقليدية مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء كمامات الوجه بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

واضطر الحزب الجمهوري لتعديل خطط عقد المؤتمر عدة مرات، وقرر الأعضاء نقل جانب كبير من وقائع المؤتمر من مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية بعد رفض حاكم الولاية الديمقراطي روي كوبر ضمان تنظيم حدث طبيعي جراء قيود التباعد الاجتماعي.

وبعد اختيار مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا لنقل المؤتمر إليها، أصبحت المدنية إحدى بؤر تفشي فيروس كورونا، مما دعا ترامب لإلغاء ذلك القرار، مع الإبقاء على تنظيم الحدث في يومه الأول في مدينة تشارلوت.

وأعلن منظمو المؤتمر أن وفود الولايات سيشاركون بصورة شخصية في الإدلاء بأصواتهم حيث يتجمع المندوبون في قاعة مؤتمرات بمدينة تشارلوت بولاية كارولينا الشمالية، ويصوتون لاختيار ترامب.

أهداف المؤتمر

وسيحدد مؤتمر الجمهوريين أهداف وأولويات الحزب القادمة، ويعلن تبني أجندته السياسية، كما سيتمحور العنوان العام للمؤتمر حول موضوع “تكريم القصة الأميركية الكبرى”، وسيضم مواطنين كل يوم حيث يعبرون كيف أثر الرئيس ترامب وسياساته إيجابا على حياتهم.

وسيركز المؤتمر كذلك على قضايا الاقتصاد والقانون والنظام، في حين ستتم مهاجمة مؤتمر الحزب الديمقراطي والإشارة إلى “سيطرة التيار اليساري الراديكالي” على أجندة الحزب.

وسيقاس نجاح المؤتمر الجمهوري بمدى تمكنه من جمع التيارات والمصالح المختلفة داخل الحزب وتوحيدها وراء هدف مشترك يتمثل في إعادة انتخاب ترامب وبينس للبيت الأبيض لأربع سنوات جديدة.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن الرئيس سيتحدث قبل نهاية كل يوم في المؤتمر، ولن يكتفي بالخطاب الختامي حيث يعلق على قبول ترشيح الحزب له.

ترامب وزوجته وعدد من أفراد عائلته سيتحدثون خلال فعاليات المؤتمر (رويترز)

جدول أعمال المؤتمر

اليوم الأول: يركز على الولايات المتحدة باعتبارها “أرض الأبطال”، وسيجتمع 336 مندوبا كحد أقصى للتصويت.

ومن المتوقع أن يتبني الحزب برنامجه السياسي، وهو برنامج شامل يعرض الخطوط العريضة للسياسات الداخلية والخارجية لفترة حكم ترامب الثانية.

وينتظر أن يكون أهم المتحدثين خلال اليوم الأول السيناتور تيم سكوت، العضو الأسود الجمهوري الوحيد بمجلس الشيوخ، والسفيرة السابقة بالأمم المتحدة نيكي هيلي، ودونالد ترامب الابن، وهو أكبر أبناء الرئيس ترامب.

اليوم الثاني: تركز فعاليته على ما يعنيه مفهوم “أرض الوعود” بالنسبة للولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتحدث السيدة الأولى ميلانيا ترامب من حديقة البيت الأبيض، كما من المخطط أن يتحدث وزير الخارجية مايك بومبيو، على الرغم من وجوده خارج البلاد، كما يتحدث إريك ترامب، الابن الأوسط للرئيس، وتيفاني ابنة ترامب الصغرى.

اليوم الثالث: سيكون خطه الأساسي التركيز على الولايات المتحدة كونها “أرض الفرص”، ومن المقرر أن يلقي مايك بنس نائب الرئيس خطابًا أشارت تقارير لاحتمال أن يلقيه من مدينة القدس في رغبة جمهورية لإعادة حشد وتعبئة أصوات الإنجيليين.

اليوم الرابع: ينظر إلى أميركا باعتبارها “أرض العظمة” وعلى خطة ترامب لقيادة الناخبين إلى “عودة أميركا الكبرى”، ومن المقرر أن يقبل الرئيس ترامب الترشيح في خطاب من البيت الأبيض أمام جمهور من عدة مئات.

وقد دعا البيت الأبيض غالبية الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ إلى الحضور، كما يتوقع أن يتحدث زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وإيفانكا ترامب كبيرة مستشاري البيت الأبيض.

المصدر : الجزيرة