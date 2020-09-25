اليابان تكشف عن 3 بدائل لخطة نشر صواريخ أمريكية على أراضيها

كشفت وزارة الدفاع اليابانية، عن ثلاثة بدائل بحرية لخطة كانت قد ألغتها الحكومة في يونيو/حزيران الماضي حول نشر محطتي رادار للدفاع الجوي من طراز(إيجيس أشور) أمريكية الصنع المصممة لرصد الصواريخ الباليستية التي تطلقها كوريا الشمالية ومجابهتها.

جاء ذلك في عرض قدمه وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، الخميس، خلال اجتماع تعريفي للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية

وتضمن العرض إدخال مدمرات مزودة بنظام اعتراض واستخدام سفن تابعة للقطاع الخاص وبنية بحرية مماثلة لتلك المستخدمة في التنقيب عن النفط.

وقال وزير الدفاع في الاجتماع “نخطط لنشر (نظام دفاع صاروخي) على منصة متنقلة في المحيط، ونود أن ننظر في تفاصيل هذا الأمر مع الولايات المتحدة والموردين بطريقة سريعة”، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بهذا الخصوص لم يتم اتخاذه بعد.

وتبحث الحكومة اليابانية عن بدائل منذ قرارها إلغاء خطة نشر نظام إيجيس آشور في مقاطعة أكيتا شمال شرق اليابان ومقاطعة ياماجوتشي في الغرب، بسبب مشاكل فنية وتضخم التكاليف.

وتعمل وزارة الدفاع اليابانية على تضييق الخيارات بحلول نهاية العام الجاري، كما أنها تخطط لدارسة تفاصيل أخرى متعلقة بإمكانية تطبيق الخيارات البحرية من الناحية التقنية والتكاليف.

وتنظر وزارة دفاع اليابان في إدخال نظام دفاع يرصد أية صواريخ واردة من خلال رادار عالي الجودة على الأرض ومن ثم تطلق القوات عليه صواريخ من منصة بحرية.

ومع ذلك، أبلغت الوزارة الحزب الليبرالي الديمقراطي أنها تخلت عن هذا الخيار بسبب ارتفاع التكاليف والمشاكل الفنية.

الأناضول