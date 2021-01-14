بلدية نيويورك تنهي عقودا تجارية مع ترامب بسبب الهجوم على الكونغرس

أعلن بيل دي بلازيو رئيس بلدية مدينة نيويورك اليوم الأربعاء أن المدينة ستنهي عقودا تربطها بمجموعة ترامب في أعقاب أحداث العنف التي وقعت الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يتحرك فيه عدد متزايد من الشركات والنواب والمجموعات للنأي بأنفسهم عن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد الهجوم الدامي.

وتغطي عقود نيويورك ملعب غولف تملكه المدينة في برونكس، وحلبتي تزلج على الجليد، ولعبة الأحصنة الدوارة في سنترال بارك.

وكتب دي بلازيو، المنتمي للحزب الديمقراطي، على تويتر أن “مدينة نيويورك لا تتعامل تجاريا مع المتمردين”.

وأضاف “نحن نتخذ خطوات لإنهاء الاتفاقيات مع مجموعة ترامب لتشغيل حلبات التزلج ولعبة الأحصنة الدوارة في سنترال بارك وملعب فيري بوينت للغولف”.

بيل دي بلازيو: نيويورك ستنهي عقودا تربطها بمجموعة ترامب (غيتي)

وأوضح دي بلازيو إن لدى المجموعة عقودا تبلع أكثر من 17 مليون دولار مع مدينة نيويورك، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأبلغ العمدة محطة “إم إس إن بي سي” (MSNBC) أنه واثق من أن المدينة ستفوز بأي طعن قانوني. وقال “إذا كانت شركة أو قيادة شركة ما متورطة في نشاط إجرامي فلدينا الحق في إنهاء العقد”. وتابع أن “التحريض على تمرد ضد حكومة الولايات المتحدة يعد نشاطا إجراميا”.

وقبل أسبوع من انتهاء ولايته، يواجه ترامب الأربعاء إجراءات لعزله في الكونغرس بتهمة تشجيع الهجوم على مبنى الكابيتول الذي أوقع 5 قتلى وأثار صدمة كبرى في أميركا والعالم.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء أن دويتشه بنك، المقرض الرئيسي لترامب منذ عقدين، سيوقف علاقته مع الملياردير الجمهوري.

وأغلق موقع “شوبيفاي” (Shopify) صفحات التجارة الإلكترونية التي تبيع سلع المجموعة، وقالت منصة الدفع “سترايب” (Stripe) إنها لن تنفذ بعد الآن أي تعاملات مع حملة ترامب.

وسحبت جمعية لاعبي الغولف المحترفين الأميركية بطولتها لعام 2022 من نادي ترامب الوطني للغولف في ملعب بيدمينستر في نيوجيرسي.

المصدر : الفرنسية