بعد تغريدة لإيلون ماسك.. العملة المشفرة “دوغكوين” تصعد بقوة

صعدت عملة دوغكوين (Dogecoin) المشفرة بأكثر من 50% اليوم الخميس، بعدما أبدى الملياردير الأميركي إيلون ماسك على موقع تويتر دعمه لها، بعد يومين من إعلانه أنه سيبتعد عن موقع التواصل الاجتماعي “لبرهة”.

وقفزت دوغكوين إلى 0.05798 دولار وفقا لبيانات على موقع كوينديسك (Coindesk) لسلاسل الكتل والعملات المشفرة.

وأدت تغريدات ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” (Tesla)، بشأن بعض الشركات والعملات الرقمية، إلى ارتفاع أسعارها في الأسابيع الماضية.

فقفزت أسهم شركات “جيم ستوب” (GameStop) و”إتسي” (Etsy) و”سي دي بروجكت” (CD Projekt)، بعد تعليقات على حسابه في تويتر بشأنها.

إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية زادت عن تريليون دولار لأول مرة (رويترز)

وفي عالم العملات الرقمية، تسبب وضع ماسك وسم “#بتكوين” (#bitcoin)على حسابه في تويتر، إلى أن ترتفع أكثر العملات الرقمية شعبية في العالم الجمعة الماضي، وقد أزال الوسم منذ ذلك الحين.

وفي غضون ذلك، تشهد العملة الرقمية المنافسة الإيثريوم (ethereum) فورة تسجيل مستويات قياسية، إذ يشتريها المستثمرون قبل تدشين العقود الآجلة لها في بورصة شيكاغو التجارية الأسبوع القادم.

وتكسب العملات الرقمية الزخم مع إقبال المزيد من المستثمرين العاديين عليها.

وعزز هذا الحماس إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية لتزيد على تريليون دولار، لأول مرة في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.

المصدر : رويترز