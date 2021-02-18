أمير قطر يستقبل الحريري ويدعو اللبنانيين للإسراع في تشكيل الحكومة

حث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأطراف السياسية في لبنان على تغليب المصلحة الوطنية والإسراع في تشكيل حكومة جديدة.

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر صباح اليوم الخميس رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي يزور قطر حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال اللقاء استعراض أبرز المستجدات في لبنان، حيث أطلع الحريري أمير قطر على آخر تطورات الأوضاع والجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة في لبنان.

وفي هذا الصدد أكد أمير قطر على موقف دولة قطر الداعم للبنان وشعبه، داعيا جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يتعرض لها لبنان.

كما تناول للقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني برئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري.

الشؤون الاقتصادية

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الاجتماع استعرض علاقات التعاون الثنائي لا سيما في الشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية القطري أكد استمرار دعم دولة قطر للأشقاء في لبنان من أجل التنمية والازدهار.

من جانبه، هنأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف دولة قطر بالمصالحة الخليجية.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة وزير الخارجية القطري للبنان شملت لقاء بنظيره اللبناني السابق جبران باسيل، واتصالا مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وذلك في إطار مساعٍ قطرية لإيجاد أرضية مشتركة وتوافقية لتشكيل حكومة لبنانية.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)