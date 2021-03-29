الاتفاقية مع الصين، رهنًا على النفط العراقي” والعراق يجهل الشروط الحقيقة

الباحثة شذى خليل*

أصدر مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية في يوم – 16 يناير,2020 كانت تحت عنوان “الاتفاقية التجارية مع الصين.. ماذا ينتظر العراق” كان متفائل خيرا بإعادة اعمار العراق بعد سيطرة داعش الإرهابي والوضع الاقتصادي المتردي للبلد.

الاتفاقية تم توقيعها بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته عادل عبد المهدي والصين في سبتمبر أيلول مرتبط بالاحتجاجات الجماهيرية التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول، وأن حكومته لم تعد تتمتع بصلاحيات قانونية وإدارية كاملة، منذ استقالتها في 29 نوفمبر، كانت حكومة تصريف أعمال في 23 ديسمبر / كانون الأول.

التي صرحت الحكومة في حينها ان الاتفاقية تعد خطوة نحو الإصلاح بتوقيعها اتفاقية تجارية شاملة مع الحكومة الصينية بتاريخ 23 ايلول 2019، في بكين، ممثلةً لمرحلة اقتصادية جديدة في إعمار البنى التحتية للعراق، ضمن برنامج يمكن تسميته النفط مقابل الإعمار، إذ يعد العراق أحد اهم مصادر تزويد النفط الخام إلى جمهورية الصين الشعبية، وبواقع تصدير بين 750 ألف برميل إلى مليون برميل يومياً، كما أن الميزان التجاري بين البلدين لا يقل عن 30 مليار دولار سنوياً بفضل زخم الاستيرادات السلعية من الصين. تفاصيل في الرابط المرفق ادناه

واليوم توضحت الأمور بشكل أفضل وبرز ملامح الاتفاقية التي تعمل ضد مصلحة العراق وفعلا ماذا ينتظر العراق وفي الخوض بتفاصيل أعمق حيث قال عضو البرلمان محمد إقبال: “إخفاء الحكومة المتعمد للوثائق الموقعة مع الصين يدعم فكرة أن بعض البنود ليست في مصلحة العراق وتتماشى مع التسريبات الإعلامية المقلقة”.

ووقع عبد المهدي ثماني اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع الصين، من بينها اتفاقية تخصص إيرادات من 100 ألف برميل نفط يوميا للصين لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات العراقية على مدى 20 عاما.

عبد الرحمن المشهداني، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية ببغداد، إنه يرى في الصفقة “رهنًا على النفط العراقي”، لا سيما إذا نصت الاتفاقية على وجوب تسوية العراق للمدفوعات وفقًا لسعر النفط المحدد مسبقًا ولا لا تسمح بتقلبات الأسعار المحتملة.

واضاف ان “بنود الاتفاقية لم يتم الكشف عنها رسميا والبرلمان العراقي لا يعرف الشروط الحقيقية التي وضعتها الصين الا من التقارير الاعلامية. وبحسب الحكومة العراقية، فإن مجلس إعادة الإعمار، الذي لم يتم تشكيله بعد ، سيكون له سلطة الإشراف على تنفيذ الاتفاق “.

تعود جذور الاتفاقية إلى حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. لكن الصفقة لم تُنفذ لأسباب من بينها حجم مصالح الصين واحتكارها للنفط العراقي وكذلك الخلاف القانوني حول ضرورة مصادقة البرلمان على مثل هذه الاتفاقيات.

هنا نقف! تنص المادة 61 من الدستور العراقي على أن البرلمان سيكون مسؤولاً عن “عملية التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموجب قانون يسن بأغلبية الثلثين”. ومع ذلك، تصف الحكومة اتفاقياتها مع الصين بأنها “بروتوكولات و” العقود” التي لا تتطلب مصادقة برلمانية.

تضع الصين أنظارها على العراق وتخطط لتمرير مصالحها اذ يتمتع العراق باحتياطيات نفطية هائلة (خامس أكبر دولة في العالم) وموقعًا جيوسياسي استراتيجيًا، ولديه الكثير ليقدمه بينما تضع الصين خططها للسيطرة على التجارة الأوروبية الآسيوية. قرب العراق من الدول البحرية في البحر الأبيض المتوسط (بكين تغازل بنشاط أو وقعت بالفعل صفقات رسمية مع مصر وإسرائيل ولبنان وسوريا وتركيا) وفي الخليج هو نعمة لمبادرة الحزام والطريق. في بغداد، وجدت بكين جسراً بين ممرات الشحن هذه وبصمتها المتزايدة باستمرار في آسيا الوسطى وإيران. تنتشر البنية التحتية الصينية الآن في المناظر الطبيعية بشكل متواصل من شرق آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط.

من الأهداف المهمة للصين في العراق هو حقل مجنون العر اقي الذي يقع في مينة البصرة العراقية، الصين تمنح عقد هندسي بقيمة 203.5 مليون دولار أمريكي لحقل النفط العملاق في العراق ، مجنون ، لشركة China Petroleum Engineering & Construction Corp (CPECC) غير المعروفة.

بكين لديها مسارًا واضحًا إلى حد كبير في البلد المستهدف العراق، شريطة ألا تلتصق به كثيرًا في زحف الولايات المتحدة. وهذا يعني على وجه التحديد الاستمرار في تطوير فرص حقول النفط والغاز في المناطق الجيوسياسية شديدة الحساسية مثل العراق.نذر دعم الصين للعراق المنافسة الناشئة بين الصين والولايات المتحدة على النفوذ في الشرق الأوسط. يشترك كلا البلدين في مصلحة الاستقرار الإقليمي ، مما يسمح بتدفق النفط دون انقطاع من المنطقة. ولكن ، “نظرًا لأن كلا البلدين لديهما شركاء” مقربون “مختلفون في المنطقة بالإضافة إلى قدرات مختلفة ، فإن لديهم أيضًا فهمًا مختلفًا لأدوات القوة التي يجب استخدامها للحصول على مثل هذا الاستقرار. قد يكون أقرب شركاء الصين ، إيران والعراق ، يُنظر إليها على أنها الطريق الأساسي لوصول الصينيين إلى الطاقة في الشرق الأوسط ، بينما في نفس الوقت ، تعتبر المنطقة الأقل وصولًا للولايات المتحدة “.

لكن الصين استغلت العراق وبوضعه غير المستقر وباتفاقية غير واضحة لمصلحتها اولا .

مجنون هو محور تركيز رئيسي في العراق يقع حقل مجنون النفطي العملاق على بعد حوالي 60 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من محطة التصدير الجنوبية الرئيسية في البصرة ، وهو واحد من أكبر حقول النفط في العالم ، مع ما يقدر بنحو 38 مليار برميل من النفط في المكان لأنه يحتوي على الكثير من النفط لدرجة أن اسمه في اللغة العربية يعني “مجنون” ، للدلالة على كمية النفط المجنونة التي كانت موجودة دائمًا هناك، قبل أن تلاحظ الولايات المتحدة أن الصين كانت تتصرف خلسة جنبًا إلى جنب مع روسيا لتوفير المال حيث تم وضع القوة ، عرض كبار السياسيين العراقيين المنقسمين دائمًا على الصين صفقة مربحة بشكل مذهل لتطوير حقل مجنون. على وجه التحديد، كانت شروط الصفقة هي أن الصين ستحصل على عقد مدته 25 عامًا ولكن واحدًا سيبدأ رسميًا بعد عامين من تاريخ التوقيع. سيسمح هذا للصين باسترداد المزيد من الأرباح في المتوسط سنويًا واستثمارات أقل مقدمًا.

كما كان من المفيد جدًا لبكين منهجية العمل على مدفوعات البرميل لها ستكون أعلى – سيختار الصينيون – إما متوسط السعر الفوري لمدة 18 شهرًا للنفط الخام المنتج، أو الأشهر الستة الماضية، بالإضافة إلى ذلك ، ستحصل الصين على خصم لا يقل عن 10 في المائة لمدة خمس سنوات على الأقل على قيمة النفط الذي استعادته.

توقعت وكالة الطاقة الدولية إنتاج 550 ألف إلى 950 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2020 ، و 700 ألف إلى مليون برميل يوميًا في مرحلة ما في ثلاثينيات القرن الحالي ، على الرغم من الفيضانات والاضطرابات السياسية الأخيرة – بالإضافة إلى آثار فيروس كورونا – فقد تأخر التوقيت. حتى مع هذه المحاذير ، فإن جزء الصين من الصفقة – الذي لا يزال ساريًا أيضًا – هو دعم الموقع من الفيضانات المحتملة في المستقبل وزيادة الإنتاج إلى 500000 برميل يوميًا على الأقل بحلول نهاية مايو 2021.

يؤكد الخبراء الاقتصاديون ان الاتفاقية غير المتوازنة مع الصين، البلد المتقدمة عالميا، وهذا ليس معناه أنها تخلو من الفساد والفاسدين الذين يمكن أن ينفذوا مشاريع ليست بالكفاءة المطلوبة، وعليه يجب على العراق أن يسير بخطوات، حتى لو كانت بطيئة ولكن موزونة لضمان عدم الوقوع في أخطاء فادحة”.

اين مصلحة الوطن والأجيال القادمة لتحقيق بنى تحتية ضمن خطط خمسية أو بأطر زمنية ضيقة، أو من خلال توقيع اتفاقيات صداقة غير ملزمة ويمكن بواسطتها إبرام أي اتفاقيات لتنفيذ مشاريع مختلفة، لأن الاقتصاد العالمي فيه متغيرات سريعة وقد ولى زمن الاتفاقيات طويلة المدى”.

ومثل هذه القرارات الخطيرة لا يجب أن تُبنى على خلفيات سياسية وإنما وطنية صرفه وعلمية مدروسة “، الحديث عن التنمية علينا إنجاز المشهد السياسي المستقل، وإيصال الأشخاص النزيهين إلى السلطة، ومحاسبة الفاسدين وإعادة الأموال المنهوبة، وعندها يمكن بناء استراتيجية اقتصادية أساسها مصلحة العراق أولا”.

العراق بحاجة إلى قيادة حكيمة وليست تابعة لأحد من أجل تفضيل المصلحة العراقية وجعلها فوق كل المصالح، لا أن نرهن خيرات البلد من أجل عيون إيران أو الصين أي جهة كانت”.

المصادر:



https://www.al-monitor.com/originals/2020/02/iraq-economy-abdul-mahdi-china.html

https://www.forbes.com/sites/williampentland/2011/01/07/did-the-u-s-invade-iraq-to-contain-china/?sh=6237923a5378

وحدة الدراسات الاقتصادية

مركز الروابط للبحوث والدراست الاستراتيجية