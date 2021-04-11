الكاظمي ومشاريع البصرة الحيوية

بعد اختتام الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمركية، وبما يتميز به من تحركات فعالة على المستوى الداخلي وجه -هذه المرة- مصطفى الكاظمي بوصلته الداخليه باتجاه محافظة البصرة جنوبي العراق.

فقد دشّن رئيس الكاظمي صباح اليوم الأحد مشروع ميناء الفاو الكبير. ووضع الكاظمي حجر الأساس للبدء بإنشاء المرحلة الأولى للمشروع الذي يضم 5 أرصفة للحاويات، وحفر القناة الملاحية الداخلية، وإنشاء الطريق السريع بين ميناءي الفاو وأم قصر.

وأكد الكاظمي في كلمة له من محافظة البصرة الجنوبية خلال وضع حجر الأساس لتنفيذ خمسة عقود تمهد للشروع في بناء ميناء الفاو الكبير انه سيكون مشروع الاجيال والمستقبل برغم ان العراق واجه تحديَّاً كبيراً لإتمامه.

وأضاف “نعلن اليوم البدء بمشروع استراتيجي مهم انتظره ابناء البلد سنوات طويلة حيث سيوفر الميناء فرصًا كبيرة للعراق ويعزز مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم وسيخلق فرص عمل كثيرة لأهل البصرة وباقي المحافظات يساهم في تطوير المحافظة”.

وأشار الى ان الكثيرين قد راهنوا على إفشال المشروع ونشروا إشاعات عدة لإحباط الشعب ولكن المشروع ينطلق اليوم رسميًا بعد إن إنتهينا من مراحل التخطيط والمفاوضات وموّلنا المشروع من موازنة هذا العام”.

وبيّن أن مشروع الفاو الكبير ليس فقط للبصرة، بل هو مشروع استراتيجي يسهم في تطوير واعمار جميع محافظات العراق، ويجعل من البلد جسرا إقتصاديا يربط مختلف بلدان المنطقة كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان تابعته “ايلاف”.

وأضاف الكاظمي قائلا “نحن أمام مرحلة جديدة من تاريخ العراق الحديث حيث نتجاوز الأزمات، ونتجه نحو البناء والإعمار والإزدهار وإدعو أهلنا في البصرة الفيحاء وفي كل أنحاء العراق أن يتحلوا بالأمل وأن نضع أيدينا معًا ونبني بلدنا من الفاو الى زاخو”.

وشدد رئيس الوزراء العراقي بالقول “العراق سينهض من جديد بسواعد شبابنا وشاباتنا وعلى بركة الله نفتتح المشروع وسنواصل الإشراف والمتابعة كي يكتمل بإذن الله بنجاح ودون تأخير”.

كما كتب الكاظمي تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها “ميناء الفاو – المشروع الإستراتيجي الذي انتظرناه لسنوات طويلة، يرى خطوات التنفيذ الفعلي الأولى، بهمة العراقيين وعملهم الجاد. بالأفعال لا بالأقوال، نسير معا نحو مستقبل أفضل يستحقه العراق وشعبنا العظيم”.

وكانت وزارة النقل العراقية قد أعلنت أواخر العام الماضي عن تعاقدها مع شركة “دايو” الكورية الجنوبية لتنفيذ مشروع ميناء “الفاو الكبير”، وأكدت حينها أن المشروع سيوفر عشرات آلاف فرص العمل.

وذكرت الوزارة النقل في بيان حينها أنها أبرمت مع شركة دايوو الكورية الجنوبية لإنشاء خمسة مشاريع للبنى التحتية ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير. ونقلت عن الوزير ناصر الشبلي قوله: “لا يسعني إلا أن اقدم شكري لكل من وقف معنا من أجل أن يرى ميناء الفاو النور”.

كما شدد على أن هذا المشروع الاستراتيجي العملاق سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب، ليس في محافظة البصرة فحسب بل للمحافظات المجاورة الأخرى سواء خلال التنفيذ أو في أثناء التشغيل، وفقاً لقوله.

إلى ذلك، أشار وزير النقل العراقي إلى أن تنفيذ الميناء سيبدأ بوتيرة متصاعدة لاسيما وأنه تعرض الى التعطيل لأسباب كثيرة من أجل إتمام إنجازه ضمن الوقت المحدد.

وتبلغ كلفة المشروع وهو الاكبر عربيا والعاشر عالميا مليارين ونصف المليار دولار لانجازه خلال عامين من قبل شركة دايوو الكورية الجنوبية وبما سيوفر 15 الف فرصة عمل ويدر على البلاد حوالي 25 مليار دولار سنويا.

إن مشروع ميناء الفاو الكبير خطوة مهمة جدا في عملية تغيير محاور اللعبة التجارية، لأنه يعد مركزا تجاريا ليس للعراق فحسب وإنما للمنطقة، في حال اكتماله سينقل البلد بشكل كبير ونوعي. وبحسب تصميمه سيكون ميناء الفاو الكبير واحداً من أكبر الموانئ على مستوى العالم وسينقل البضائع من الصين واليابان وجنوب شرق أوروبا إلى العالم عبر العراق وبالعكس.

وعلى جانب آخر، ضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، حجر الأساس لمشروع وحدتي تحسين البنزين الرابعة ( CCR)، وهدرجة النفثا (NHT) في محافظة البصرة، وذلك ضمن اعمال هيئة مشاريع الجنوب في شركة المشاريع النفطية بوزارة النفط.

واكد الكاظمي بحسب بيان مكتبه “حرص الحكومة وجديتها على تطوير الصناعات النفطية في العراق، كونها من الركائز المهمة للاقتصاد العراقي وتنميته، فضلا عن مساهمتها في زيادة الايرادات المالية ، وتقليل الاعتماد على استيراد منتجات الوقود وصولا الى مرحلة الاكتفاء الذاتي”.

كما اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، زيارة الى المدينة الرياضية في محافظة البصرة، واطلع على ملعب جذع النخلة الذي يتسع لخمسة وستين الف متفرج، وملعب الفيحاء ( ١٠) الاف متفرح والساحات التدريبية، كما تجول في باقي مرافق المدينة الرياضية.

وابدى الكاظمي اهتماما كبيرا باستمرار العمل في مرافق المدينة الرياضية التي تعد صرحا رياضيا كبيرا ، وايضا مواصلة تطوير المنشآت الرياضية في محافظة البصرة عموما، التي اصبحت مؤهلة لاستضافة مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية في مقدمتها خليجي ٢٥، مؤكدا حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والاسناد من اجل انجاح البطولة واستضافة الاشقاء في البصرة الفيحاء.

ووضع رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، خلال زيارته اليوم الأحد لمحافظة البصرة، حجر الأساس لمشروع ماء البصرة الأنبوبي. وقال الكاظمي خلال الإفتتاح، إن هذا المشروع يأتي من ضمن استحقاقات محافظة البصرة وأهلها الكرام بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة لهم، وبين ان العمل الجاد لن يتوقف أمام كل التحديات الإقتصادية والظروف الإستثنائية مهما تعاظمت واستمرت.

كما زار الكاظمي خلال جولته، محطة الزبير لمعالجة مياه الصرف الصحي والتقى كوادرها العاملة، وشد على أيدي العاملين في المحطة مذكرًا أن العمل الخدمي والإضطلاع به شرف لمن يتقلد المسؤولية ويتصدى للواجبات، واكد ان شعبنا العراقي ينتظر منّا الكثير لنقدمه ونعوّض سنوات الفوضى والحرمان وسوء الإدارة.

يأتي مشروع الفاو الكبير والمشاريع الأخرى في محافظة البصرة في سياق سياسة الكاظمي الداخلية والخارجية التي هي محاولة وطنية خالصة من أجل إعادة إعمار العراق واستعادة مكانته الإقليمية والدولية والخروج من نفق المحاصصة إلى الدولة الوطنية. فالكاظمي بما يمتلكه من العديد من الصفات تجعله رجل المرحلة ومن رجال الدولة العراقية.

وحدة الدراسات العراقية