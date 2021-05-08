هذا ما تتفاوض عليه إيران والولايات المتحدة في فيينا

قالت أسبوعية لوبوان الفرنسية، إنه بعد شهر من بدء المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، لم يتم العثور بعد على حل وسط للدولتين للعودة إلى الاحترام المشترك للاتفاق النووي الإيراني، والذي من المفترض أن يقيد الأنشطة النووية الحساسة لطهران، مقابل رفع العقوبات الأمريكية التي تخنق اقتصادها.

ولكن، في الوقت الذي انطلقت فيه جلسة رابعة من المحادثات الجمعة، برعاية الاتحاد الأوروبي، ولم يتبق سوى بضعة أسابيع قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو / أيار، أعلنت الولايات المتحدة مساء الخميس أن مخرجا إيجابيا ممكن قبل الأجل المحدد.

فهل من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الإيرانية؟ أمر مؤكد وفق مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، مضيفا بأن واشنطن ليست مضطرة لابتكار اتفاقية جديدة، إنها مجرد مسألة إحياء واحدة تم إساءة استخدامها.

بعد عام من المماطلة، استأنفت إيران تدريجياً أنشطتها النووية الحساسة في انتهاك لالتزاماتها، وبعيداً عن الاستسلام لاستراتيجية “الضغط الأقصى” لترامب.

في 16 نيسان / أبريل، أعلنت طهران أنها بدأت في إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 60%، وهي عتبة أعلى بكثير من تلك التي حددتها خطة العمل الشاملة المشتركة (3.65%)، وهي قريبة بشكل خطير من النسبة اللازمة للاستخدام العسكري.

في وقت مبكر من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي استأنفت إيران أنشطة البحث والتطوير غير المشروعة من خلال تطوير أجهزة طرد مركزي متطورة، كانت موجودة في جزء تحت الأرض من مصنع التخصيب في نطنز، الواقع في وسط إيران.

تدعي طهران أنها تتحرك انتقاما من أعمال التخريب التي استهدفت برنامجها النووي، والتي ألقت باللوم فيها على إسرائيل (انفجارات استهدفت مصانع تخصيبها، واغتيال كبار العلماء الإيرانيين)، وتزعم أن أنشطتها السلمية البحتة سيتم الإطاحة بها بمجرد قيام الولايات المتحدة بذلك. رفع العقوبات عن إيران والانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وهو شرط أساسي في نظر الإيرانيين.

على العكس من ذلك، تشعر واشنطن ولندن وباريس وبرلين بالقلق من أن هذه الانتهاكات المتعددة للاتفاقية تقلل من الوقت الذي ستستغرقه إيران في الحصول على القنبلة الذرية إذا فعلت ذلك، حسب التقديرات الغربية.

السلاح النووي

الهدف من مفاوضات فيينا هو تنسيق الإجراءات المتبادلة التي يجب على الولايات المتحدة وإيران اتخاذها حتى يلتزم كل طرف مرة أخرى بالاتفاق النووي الإيراني.

تعمل مجموعتان من الخبراء: الأولى لتحديد العقوبات التي يجب على الأمريكيين رفعها، والثانية تستهدف الإجراءات التي يجب أن يتخذها الإيرانيون بشأن برنامجهم النووي.

وما زاد الموقف تعقيدًا هو رفض الوفد الإيراني التحدث مباشرة مع الممثلين الأمريكيين الموجودين في فندق منفصل. “نحن نتحدث إلى الأوروبيين والروس والصينيين. ثم يتحدثون مع الإيرانيين، الذين يعودون إلينا بعد ذلك”، يشرح الدبلوماسي الأمريكي الكبير.

إذا كان لكل من المعسكرين مصلحة في الفوز بسرعة بخطة العمل المشتركة الشاملة، فلا تزال الخلافات قائمة حول مدى التنازلات التي يكون كل منهما على استعداد لمنحها للآخر.

وتقول إيران، التي كانت تعرضت إلى حزمة من العقوبات الأمريكية منذ مايو/ أيار عام 2018، إنها تنتظر من واشنطن أن ترفع جميع العقوبات التي اتخذتها ضد إيران، بما في ذلك تلك التي تستهدف المنظمات والقادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين، المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب.

طهران، على سبيل المثال، تتوقع من واشنطن أن تزيل من قائمتها السوداء تنظيم الحرس الثوري، الجيش الأيديولوجي للجمهورية الإسلامية، المعتمد منذ أبريل 2019.

عناد طهران

يبدو أن القرار الأمريكي بعيدًا عن متناول الرئيس جو بايدن، الخاضع لضغط من الكونجرس وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط (إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) الذين يعارضون إعادة تأهيل القوات المسلحة. جناح دولة الإمارات العربية المتحدة إيران في الخارج.

وأوضح بوينت علي فايز، مدير مشروع إيران في مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية: “المشكلة هي أن إيران ترفض في الوقت الحالي مناقشة الإيماءات التي ستكون مستعدة لاتخاذها للامتثال للاتفاق النووي الإيراني”.

حاليا طهران تركز على رفع العقوبات، لكن مطالبها متطرفة. ترغب إيران، على سبيل المثال، في الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، الذي يتجاوز بكثير خطة العمل الشاملة المشتركة البسيطة.

من بين الأسئلة المطروحة في الوقت الراهن حسب المسؤول الأمريكي الكبير: “هل تتفهم إيران تمامًا أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بأكثر مما يتطلبه الاتفاق فيما يتعلق برفع العقوبات، بينما تلتزم إيران بأقل مما هو مطلوب في شروط الاتفاق النووي”.

المأزق الآخر هو مصير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في إيران، والتي ترغب القوى العظمى في تفكيكها.

أما التعقيد الثالث فيتمثل في حقيقة أن إيران اكتسبت المزيد من المعرفة والخبرة في المسائل النووية، وحققت أكثر مما كان من المفترض أن تفعله بموجب الاتفاق النووي، يشير الدبلوماسي الأمريكي قائلا إنه سيتعين على بلاده إيجاد طرق لحل هذه المعضلة.

حسب واشنطن، الكرة الآن في ملعب طهران، حيث يجب اتخاذ “قرار سياسي” بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة “كما تم التفاوض عليها في الأصل”. وهذا أمر يمكن أن يتم بسرعة كبيرة وتنفيذ هذه العودة يمكن أن يتم أيضا بشكل سريع نسبيا، يصر المسؤول الأمريكي.

الأجل الأقصى

إذا تمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق، فيجب عليهما بعد ذلك التفاوض، من خلال مجموعة ثالثة من الخبراء، حول سبل التنفيذ المتبادل للتدابير المتخذة. ولكن الوقت ينفد. فقبل الحديث عن موعد الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو/حزيران، سيتعين على المفاوضين الأخذ بعين الاعتبار الموعد النهائي الأول، الموافق لنهاية صلاحية الاتفاق المؤقت لمدة ثلاثة أشهر للسماح لعملاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع الإيرانية المشبوهة.

القدس العربي