فشل تجربة أميركية لاعتراض صاروخ متوسط المدى

أعلنت وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية أن سفينة حربية أميركية أخفقت في تجربة لاعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى أمس السبت.

وقالت الوكالة في بيان “هدف التجربة تمثل في إظهار قدرة السفينة المزودة بنظام إيجيس (Aegis) للدفاع الصاروخي على رصد وتعقب واعتراض هدف هو عبارة عن صاروخ باليستي متوسط المدى”، بإطلاق مزدوج لصاروخين من نوع “إس إم-6” (SM-6).

ولم تذكر الوكالة مكان إجراء التجربة، ولم تخض في تفاصيلها، ولكنها أكدت أن عملية الاعتراض لم تتحقق.

وعادة ما تجري الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اختبارات للدفاع الصاروخي، وكانت قد أجرت في السابق بنجاح تجارب اعتراض للصواريخ باستخدام صواريخ من نوع “إس إم-6”.

المصدر : رويترز