مليارا جرعة من لقاحات مضادة لـ«كورونا» أُعطيت في العالم

أُعطيت أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» في كل أنحاء العالم، بعد ستة أشهر من بدء حملات التحصين الجماعية في ديسمبر (كانون الأول) 2020، وفقاً لإحصاء أعدته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الخميس) حتى الساعة 09:00 ت غ.

وحُقن ما لا يقل عن مليارين و109 ملايين و696 ألفاً و22 جرعة في 215 بلداً أو منطقة وفقاً لهذا الإحصاء الذي أُجري استناداً إلى مصادر رسمية.

وفي المجموع، أُعطيت 6 من كل 10 جرعات في البلدان الثلاثة الأكثر تعداداً للسكان وهي الصين (704,8 مليون) والولايات المتحدة (296,9 مليون) والهند (221 مليوناً). واستناداً إلى عدد السكان، تتصدر إسرائيل القائمة إذ لقّحت نحو ستة من كل عشرة إسرائيليين بشكل كامل.

ومن الدول التي تتصدر القائمة، كندا (59% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل) وبريطانيا (58,3%) وتشيلي (56,6%) والولايات المتحدة (51%).

في الاتحاد الأوروبي، أعطيت 254,98 مليون جرعة إلى 39% من السكان. ويدور معظم البلدان الأكثر تعداداً حول متوسط الاتحاد الأوروبي: ألمانيا (43,6%) وإيطاليا (40%) وفرنسا (39,4%) وإسبانيا (39,4%).

وهناك ست دول فقط لم تطلق حملات تلقيح حتى الآن، أربع في أفريقيا (تنزانيا، وتشاد، وبوروندي، وإريتريا)، وواحدة في آسيا (كوريا الشمالية)، وواحدة في منطقة البحر الكاريبي (هايتي).

الشرق الاوسط