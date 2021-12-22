أسعار الغاز تسجل ارتفاعا قياسيا في أوروبا

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسجلت رقما قياسيا جديدا في تعاملات اليوم الثلاثاء بسبب الطلب القوي الناجم عن الشتاء البارد في القارة وتصاعد الخلافات الجيوسياسية بين المورّد الرئيسي “روسيا” والدول المستهلكة.

ووصل مؤشر “تي تي إف” (TTF) الهولندي المرجعي في أوروبا إلى 162.775 يوروا (187.2 دولارا) لكل ميغاوات في الساعة، وقفزت أسعار الغاز في بريطانيا إلى 408.30 بنسات للوحدة الحرارية في الصفقات الصباحية المتأخرة.

وكانت الأسعار سجلت في تعاملات أمس الاثنين 148.50 يوروا (170.77 دولارا) لكل ميغاوات في الساعة، صعودا من 136 يوروا (156.4 دولارا) في تعاملات الأسبوع الماضي.

وتسجل درجات الحرارة في العديد من العواصم الأوروبية أقل من صفر مئوي منذ نهاية الأسبوع الماضي، فيما يعود جزء من الارتفاع أيضا إلى انتعاش الاقتصاد العالمي الذي أدى إلى زيادة الطلب.

وفي أوروبا، لم تتم الاستجابة لدعوات لتسليم غاز إضافي من روسيا نتجت عنها قفزة في أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 600% منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وتتجاوز الآن المستويات القياسية المرتفعة التي سجلت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اتهامات لروسيا

وخلال وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتهم مسؤولون أوروبيون وأميركيون موسكو بالتلاعب بين السياسة وحجب الغاز للضغط على الاتحاد الأوروبي، للموافقة على خط أنابيب “نورد ستريم 2” (Nord Stream 2) عبر بحر البلطيق.

في الأثناء، أظهرت بيانات من شركة غاسكيد (Gascade) الألمانية أن تدفقات الغاز الروسية إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا توقفت صباح اليوم الثلاثاء.

وتدار مستويات التدفق ووجهته على خط أنابيب يامال-أوروبا حسب طلب المستهلكين.

وتتراجع التدفقات المتجهة غربا منذ يوم السبت الماضي، مما دفع أسعار الغاز الفورية في أوروبا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

المصدر : وكالات