إصابات «كورونا» تواصل ارتفاعها في السعودية وتسجيل 744 إصابة

واصلت إصابات كورونا ارتفاعها في السعودية، لليوم الثامن على التوالي، حيث أعلنت الصحة، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 744 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات منذ ظهور الجائحة إلى 554 ألفاً و665 حالة.

وأعلنت الصحة عن تعافٍ 231 حالة، لترتفع حالات التعافي إلى 541 ألفاً و388 حالة، فيما سجلت حالة وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات إلى 8874 وفاة، فيما ارتفعت الحالات المنومة في العناية المركزة لتصل إلى 43 حالة حرجة.

وتصدرت العاصمة السعودية الرياض المدن السعودية في الإصابات الجديدة بـ187. تلتها مكة المكرمة 155 إصابة ثم جدة بـ149 حالة.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً من يوم غدٍ الخميس.

وأوضح أنه سيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين.

كما أكد ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.

وكانت الداخلية السعودية أعلنت في وقت سابق من اليوم إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) وفي الأنشطة والفعاليات اعتباراً من صباح يوم غدٍ.

الشرق الاوسط