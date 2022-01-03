طاجيكستان تبدأ استقبال السعوديين من دون تأشيرة

بدأت طاجيكستان، أمس (السبت)، استقبال المواطنين السعوديين للإقامة بها دون تأشيرة لمدة 30 يوماً، ضمن قرار رسمي يشمل رعايا 52 دولة.

وأوضح السفير الطاجيكي؛ أكرم كريمي، خلال مؤتمر صحافي بالرياض اليوم (الأحد)، أن السعودية في مصاف الدول التي يدخل رعاياها الأراضي الطاجيكية دون الحاجة لتأشيرة مسبقة؛ «وذلك من منطلق الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المتميزة بين البلدين، وحرص الحكومة على تعزيز وتنمية علاقات التعاون مع المملكة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك».

وأكد كريمي أنه بموجب هذا القرار يمكن لأي مواطن سعودي أن يسافر إلى طاجيكستان من دون تأشيرة مسبقة سواء إلكترونية وورقية وعند الوصول إلى المطار، حيث «يحق له أن يقيم في البلاد لمدة أقصاها 30 يوماً، وإذا أراد أن يقيم أكثر منها؛ فبإمكانه التمديد لدى الجهات المعنية».

الشرق الاوسط