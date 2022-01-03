الحوثيون يختطفون سفينة شحن إماراتية قبالة سواحل الحديدة

عدن – اتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الاثنين جماعة الحوثي التي تسيطر على معظم شمال اليمن، بخطف سفينة شحن ترفع علم الإمارات قبالة مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي في بيان إن سفينة الشحن “روابي” التي تحمل علم الإمارات، تعرضت للقرصنة والاختطاف عند الساعة 23:57 من مساء الأحد أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.

وأوضح أن السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة، بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.

ولفت إلى أن الحمولة كانت تشمل عربات إسعاف ومعدات طبية وأجهزة اتصالات وخياما، بالإضافة إلى مطبخ ميداني ومغسلة ميدان، فضلا عن ملحقات مساندة فنية وأمنية.

ويأتي هذا قبيل إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت متأخر الأحد أنها تقلت أنباء عن وقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى اليمني، وأن التحريات جارية لمعرفة المزيد من التفاصيل.

وفي إشعار نشر عند الساعة 21:50 بتوقيت غرينتش، نصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهي جزء من البحرية الملكية البريطانية، البحارة بتوخي الحذر الشديد في المنطقة.

وقدّرت الهيئة موقع السفينة على مسافة 23 ميلا بحريا غربي مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر.

ويقع ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر في محافظة الحديدة كخزان عائم مؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير.

ووقع أحدث هجوم بحري قرب رأس عيسى في أواخر عام 2019، عندما سيطرت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران لفترة وجيزة على سفينة سعودية وسفينتين من كوريا الجنوبية.

وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية، فضلا عن الولايات المتحدة وغيرها من الدول، جماعة الحوثي بتهديد الملاحة في تلك المنطقة.

كما رصد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية مرارا زوارق حوثية مفخخة تحاول استهداف سفن في البحر الأحمر.

ودخل الحوثيون على خط الصراعات الدولية الخطرة منذ وقت مبكر، كان أبرزها حينما هاجموا في الخامس والعشرين من يوليو 2018 ناقلة نفط تابعة للشركة الوطنية السعودية، تحمل اسم “أرسان”، أثناء مرورها في البحر الأحمر غربي ميناء الحديدة اليمنية وكانت متجهة إلى مصر، وتحمل على متنها مليوني برميل من النفط الخام.

ويستخدم الحوثيون هجماتهم البحرية في محاولة للضغط على السعودية والمجتمع الدولي لإنهاء حرب اليمن، فيما يؤكد المجتمع الدولي ضرورة طرد مسلحي الحوثي من السواحل اليمنية، لاسيما بعد استهداف السفن التجارية والإنسانية.

العرب