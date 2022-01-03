تركيا.. التضخم عند أعلى مستوى منذ 2002 والليرة تتراجع

أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز أكثر بكثير مما كان متوقعا إلى 36.08% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليسجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر/ أيلول 2002 بعد انهيار قيمة الليرة العام الماضي.

وقال معهد الإحصاء التركي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 13.58% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز عند 9% وتوقعات سنوية عند 30.6%.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 19.08% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول السابق، ليرتفع على أساس سنوي إلى 79.89%، في انعكاس لقفزة في أسعار الواردات.

وتراجعت الليرة التركية 5% اليوم الاثنين بعد أن شهدت في 2021 أسوأ أداء لها منذ نحو 20 عاما مع استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم ومن سياسة نقدية غير تقليدية.

ونزلت العملة التركية إلى 13.92 ليرة للدولار بعد أن أغلقت يوم الجمعة الماضي على 13.1875 ليرة للدولار.

المصدر : وكالات