مدفوعا بتحسن أنشطتها الاقتصادية.. قطر تتوقع نمو اقتصادها في 2022

توقعت قطر نمو اقتصادها خلال العام الجاري 2022 بين 1.6% و2.9%، صعودا من نطاق 1.5% – 2.3% في 2021، مدفوعا بتحسن غالبية الأنشطة الاقتصادية.

وفي تقرير ​​​أصدره جهاز التخطيط والإحصاء (حكومي) اليوم الثلاثاء، حول الآفاق الاقتصادية للبلاد، قال إن الأنشطة غير النفطية ستقود التعافي خلال العام الجاري.

وتنطلق في قطر خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل نهائيات كأس العالم 2022، في وقت تتوقع البلاد أن تحقق البطولة نموا في اقتصادها غير النفطي، مدفوعا بالسياحة المرتقبة والخدمات.

وتوقع التقرير تعافي الأنشطة غير النفطية خلال العام الجاري بمعدل نمو يتراوح بين 2.8% و4.7%، خاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والبناء والتشييد، والخدمات، وتلك المتعلقة بالسياحة.

وتظهر التوقعات تراجع الاقتصاد غير النفطي في 2023 إلى نطاق 1.3%- 2.9%، وأن يبلغ مجمل النمو المتوقع بين 0.7% و1.8%.

وفيما يتعلق بمعدل تضخم أسعار المستهلك، فمن المتوقع أن يشهد ضغوطا تضخمية مستوردة ومحلية، تتراوح بين 2% و3.5% خلال الفترة بين 2021 و2023، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية الناجمة عن الاختناقات في سلاسل التوريد.

المصدر : وكالة الأناضول