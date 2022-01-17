وزير الطاقة السعودي: السحب من احتياطات النفط الأميركية أمر يخص واشنطن

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان -اليوم الاثنين- إن الأمر يرجع للولايات المتحدة فيما إذا كانت ستسحب المزيد من الإمدادات من احتياطاتها النفطية الإستراتيجية أم لا.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني إنها ستسحب نحو 50 مليون برميل من احتياطاتها، بالتعاون مع دول مستهلكة أخرى مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، لمواجهة ارتفاع تكلفة الوقود.

وقال الوزير السعودي للصحفيين في دبي -ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن تضخ الولايات المتحدة المزيد من النفط من احتياطاتها نظرا لارتفاع الأسعار- “هذا أمر يخص الحكومة الأميركية”، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

وكان الوزير يحضر افتتاح قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة في مقر معرض إكسبو 2020.

وحول وضعية السوق النفطية الحالية، أشار الوزير السعودي إلى أن أسعار الخام حاليا مريحة، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وزادت العقود الآجلة لمزيج برنت 40 سنتا، أي بنسبة 0.5 إلى 86.46 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجلت العقود 86.71 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت مصادر لرويترز إن الصين تعتزم السحب من مخزوناتها النفطية قرب عطلة رأس السنة القمرية التي تبدأ يوم 31 يناير/كانون الثاني الحالي وتستمر حتى 6 فبراير/شباط المقبل، في إطار خطة منسقة مع الولايات المتحدة ومستهلكين كبار آخرين للحد من ارتفاع الأسعار العالمية.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول