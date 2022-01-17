الاهمية الاقتصادية والاستراتيجية لكازاخستان

الباحثة شذى خليل*

تعد كازاخستان أحد بلدان آسيا الوسطى المكونة من 5 دول “أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان” ، وهي لا تطل على أي من البحار المفتوحة لكن موقعها الجغرافي يجعلها ذات أهمية كبرى، بالإضافة إلى قسم من الصين-شينجيانغ- وشمال أفغانستان، وتعد من البلدان الاستراتيجية في الصراعات العالمية منذ القرن 19 كونها تسمح بالفصل بين شمال وجنوب آسيا، ما يمنع تكامل القارة الآسيوية التي قد تشكل خطراً على قوى عالمية خلال تلك الفترة، و أن كازاخستان تمثل 50% من وزن دول آسيا الوسطي، مما تتضح أهميتها الاستراتيجية وثقلها، و تتمتع بعلاقة متناغمة اقتصادياً وسياسياً مع كل من روسيا والصين.

حيث تمتلك احتياطيات نفط متعددة فضلاً عن المعادن والفلزات، إمكانات زراعية ضخمة بسهولها الشاسعة التي تستوعب الإنتاج الحيواني والزراعي، بالإضافة لمرفق فضائي متطور، والذي تخرج منه جميع المركبات الفضائية من مكوك الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية. تحمل الجبال الواقعة جنوبي البلاد أهمية بالغة لأشجار التفاح والجوز؛ التي تنمو برياً.

يعتمد قطاع الصناعة على استخراج الموارد الطبيعية ومعالجتها، وكذلك على قطاع تصنيع الآلات الضخمة نسبياً والمتخصصة في معدات الإنشاءات، الجرارات، الميكنة الزراعية، وبعض العناصر العسكرية.

كازاخستان هي أكبر دولة في آسيا الوسطى، ويمتد جزء صغير منها في شرق أوروبا، بلاد شاسعة ، حيث تبلغ مساحتها نحو 2.7 مليون كيلومتر مربع، أي تساوي مساحتها أوروبا الغربية وهي تاسع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، ويحدها من الشمال الغربي والشمال روسيا، ومن الشرق الصين، ومن الجنوب قيرغيزستان وأوزبكستان وبحر آرال وتركمانستان، كما يحد بحر قزوين المغلق كازاخستان من الجنوب الغربي، وهي لا تطل على سواحل مفتوحة، وتُعد أكبر دولة حبيسة في العالم.

وبينما لم تكن السلطات في الاتحاد السوفيتي السابق تعد كازاخستان جزءا من آسيا الوسطى، إلا أنها تتمتع بخصائص جغرافية مادية وثقافية مماثلة لتلك الموجودة في بلدان آسيا الوسطى الأخرى.والاهم أن كازاخستان تعد بلداً مهماً للغاية من ناحيتي الجغرافيا والاقتصاد السياسي، خاصة أنها تفصل بين قوتين عظميين -روسيا والصين-

تداعيات وباء COVID-19 على اقتصادها

أثرت الاضطرابات التجارية وضعف الطلب العالمي على الطاقة والسلع بشكل كبير على اقتصاد الدولة، حيث ساد الفقر الشديد وانخفاض بمستوى المعيشة، مما اثر على حياة الناس في كازاخستان اضطرابات في البلاد ، مما أدى إلى استقالة الحكومة.

صعوبة الحياة جعلت الناس يفكرون في المسار الذي سلكته كازاخستان منذ استقلالها في عام 1991، في حين أن بعض قطاعات الاقتصاد قد تغيرت بشكل ملحوظ ، فإن التقدم لم يفد المناطق غير المنتجة للطاقة في البلاد بشكل كافٍ.

وحدوث اضطرابات اجتماعية واقتصادية هائلة في البلاد ، حيث لم تسمح مسارات النمو المدفوعة بالسلع التي اتبعتها الدولة باتباع النمط الدوري التقليدي.

وتشير تقديرات الخبراء؛ إلى بقاء معدلات النمو منخفضة عند 2.5٪ في عام 2021 و 3.5٪ في عام 2022 بينما قفز التضخم فوق 7٪.

توقع خبراء البنك الدولي أن الفقر وعدم المساواة قد ينموان في البلاد بسبب وباء الفيروس التاجي الذي طال أمده، ولم يؤد تقلص النمو إلى محو مكاسب الدخل الفردي فحسب ، بل أدى إلى انعكاس خطط خفض مستويات الفقر.

أبلغ ما يصل إلى 26٪ من النساء و 22٪ من الرجال عن فقدان وظائفهم ، وفقًا لأميلي شوريش-راي ، المحللة.

ويقول خبراء الاقتصاد، إن مؤشرات التصنيف المتعلقة بالاستقرار المالي تظهر اتجاهاً تنازلياً في الدولة، وأشاروا إلى أنه خلال الفترة 2012-2020 ، انخفضت الإيرادات في الميزانية من 27٪ إلى 17٪. في المقابل ، ارتفع الإنفاق من 20 إلى 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2020 ، بلغ الدين العام 23.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. على مدى تسعة أشهر في عام 2020 ، بينما انخفضت الواردات إلى البلاد بنسبة 9.6٪ ، انخفضت الصادرات بنسبة 18.2٪ مقارنة بعام 2019 ، مما أدى إلى ظهور مشكلة في ميزان المدفوعات.

حيث انخفضت عائدات بيع الغاز والنفط بشكل حاد بسبب انخفاض أسعار المواد الخام، ويقدر متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي الأساسي بحوالي 4.8٪ بين 2022-2026. في السيناريو الأساس ، من المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 3.9٪ في عام 2022.

ويرى المحللون مع استمرار الضغوط التضخمية العالمية في عام 2022 ، سيقود الى انتعاش غير متكافئ. سيظل النمو الاقتصادي أعلى من معدل ما قبل الجائحة ، والذي كان 2.3٪ في عام 2019. وظل الضبط المالي بطيئًا في العام السابق ، على الرغم من زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والمرافق العامة والنقل. كما أثر المستوى المرتفع لاقتصاد الظل ، المقدر بنحو 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، والإعفاءات الضريبية على قطاع الإيرادات.

حيث تعتمد مرونة الانتعاش الاقتصادي واستدامته أيضًا على الإصلاحات الهيكلية وتكييف السياسات لمواجهة تحديات التنمية الجديدة. تم تعديل ميزانية هذا العام لاستيعاب مساعدة إضافية بنسبة 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية وتدابير دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والاجتماعية. للحفاظ على الطلب الكلي والزخم من أجل الانتعاش الاقتصادي ، يجب على الحكومة أن تفكر في تجنب حدوث انخفاض حاد في عجز ميزانية العام المقبل.

لدعم إعادة فتح الأعمال التجارية والتعليم، يتطلب جهودا لمساعدة الناس على التغلب على ترددهم في الحصول على لقاح COVID-19. لكن التقدم في الإصلاحات الهيكلية سيكون ضروريًا لاستدامة النمو على المدى المتوسط.

تعد خطة التنمية الوطنية الجديدة 2020-2025 وقانون البيئة الجديد لعام 2021 مبادرات مهمة تمكّن كازاخستان من تعزيز تنمية أكثر شمولاً وأكثر اخضرارًا.

انظمت كازاخستان الى الجهد العالمي للتصدي لتغير المناخ: للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، مما يتطلب تفعيل هذه المبادرات تنسيقًا أقوى للسياسات ، تنسيق الادارة العامة ، وفعالية محسّنة ونتائج في إعداد الموازنة العامة ، وتقليل تشوه السوق ، وتكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص – وكلها قضايا إصلاح طويلة الأمد لكازاخستان.

يتضمن التحديث الاقتصادي لكازاخستان نتائج حول العوامل التي تؤثر على نمو الإنتاجية البطيء بين الشركات الكازاخستانية، وهو أحد تحديات التنمية الحاسمة في البلاد. إن الإنتاجية مهمة للحفاظ على النمو طويل الأجل وتحسين مستويات المعيشة.

تشير النتائج المستخلصة من تحليل البيانات على مستوى الشركة إلى مساهمة صامتة في قدرة الشركات على الارتقاء (الابتكار، والإدارة) ، وضعف كفاءة التخصيص ، والمساهمة المحدودة من ديناميكيات الدخول / الخروج. يمكن للسلطات أن تنظر في تنسيق السياسات لتحسين نمو الإنتاجية من خلال ضمان المنافسة في سوق المنتجات ، وتقليل الحواجز أمام دخول الشركات المملوكة للدولة ، وتحسين فعالية سياسة الاستثمار والترويج ، وتعزيز قدرة الشركات على الابتكار.

خلاصة القول لا تزال كازاخستان معرضة لخطر التضخم بسبب ميزان المدفوعات الخارجي ، الذي يستمر في النمو برصيد سلبي بسبب ارتفاع الديون الخارجية المتراكمة والمستوى المرتفع للاستثمار الأجنبي المتراكم ، و إن تصدير المواد الخام لن يكون كافياً لتعويض تدفق العملة من ميزان مدفوعات كازاخستان لخدمة الدين الخارجي المتراكم ودفع أرباح الأسهم للمستثمرين الأجانب

وأن إيرادات البلد لا تزال معتمدة على عائدات النفط ، يتوقع الخبراء عجزًا في توقعات الميزانية بسبب تباطؤ توحيد السوق.

بلغت حصة عائدات النفط في هيكل إيرادات الموازنة العامة للدولة في عام 2020 45٪.

إلى جانب النمو الاقتصادي، ظلت العملة الوطنية للبلاد متقلبة ، مما يجعلها عرضة لموجات الصدمة الناجمة عن الوباء، وستحتاج مجالات السياسة ذات الأولوية لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي إلى دفع أجندة إصلاحية طموحة تهدف إلى تعزيز أسس الانتعاش الذي يحركه القطاع الخاص.

وجدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية