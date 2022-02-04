الكويت تخلي سبيل متهمين في خلية حزب الله

الكويت – قررت النيابة العامة الكويتية الخميس إخلاء سبيل ثلاثة متهمين في قضية دعم حزب الله اللبناني وتمويله، بكفالة قدرها خمسة آلاف دينار لكل منهم.

وأوضح مصدر مطلع لصحيفة “القبس” الكويتية أن جلسة جديدة ستعقد الأحد المقبل لقاضي تجديد الحبس سيتم خلالها النظر بمسألة تجديد أو إخلاء سبيل خمسة متهمين آخرين، لا يزالون محجوزين على ذمة القضية.

وكانت النيابة العامة أصدرت في الرابع والعشرين من يناير الماضي قرارا، يقضي بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين في القضية بكفالة مالية مع منعهم من السفر.

وفتحت النيابة العامة في الكويت في نوفمبر الماضي تحقيقا مع أفراد الخلية التابعة لحزب الله، بعد أيام على اعتقالهم بتهم تتعلق بتمويل الحزب الموالي لإيران، واستقطاب عناصر للقتال في بؤر التوتر.

وتزامن اعتقال العناصر مع تفجر أزمة بين لبنان ودول الخليج، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، هاجم خلالها الدور السعودي في أزمة اليمن.

وأوفدت الكويت مؤخرا وزير خارجيتها الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى بيروت، حيث عرض على قادة لبنان مبادرة خليجية لتسوية الأزمة، تتضمن وضع حد لهيمنة حزب الله على القرار اللبناني ونزع سلاحه، وهما مطلبان يرى الكثير من المراقبين أن لبنان غير قادر على تنفيذهما.

العرب