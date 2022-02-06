أمير قطر وولي عهد أبوظبي يتبادلان الحديث في لقاء نادر

دبي – تبادل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحديث السبت خلال مناسبة رسمية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وهذا اللقاء هو الأول من نوعه بين الزعيمين الخليجيين منذ أن أنهت أربع دول عربية مقاطعة قطر أوائل العام الماضي.

ونشرت الكثير من الصفحات على مواقع التواصل مقطعا مصورا للزعيمين وهما يتحدثان.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن أمير البلاد الشيخ تميم التقى مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على هامش مأدبة غداء أقامها الرئيس الصيني السبت.

ولم تستأنف أبوظبي بعدُ العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، منذ اتفقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يناير 2021 على إنهاء الخلاف، الذي دفع تلك الدول إلى مقاطعة قطر في منتصف عام 2017.

وعينت كل من السعودية ومصر سفيرا لها في قطر العام الماضي وأعادت جميعها، باستثناء البحرين، روابط السفر والتجارة.

وخلال الشهور الأخيرة، فتحت الإمارات خطوط اتصال مع دول في الإقليم تشهد علاقاتها مع أبوظبي توترات وخلافات، ضمن سياسة “تصفير المشاكل” التي انتهجتها الإمارات.

وتبادل مسؤولون كبار في الإمارات وإيران الزيارات مؤخرا. كما زار ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تركيا، انسجاما مع السياسة الإماراتية الجديدة.

وفي أغسطس الماضي أجرى مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة هي الأولى منذ المصالحة، وجاءت بعد أسبوع على زيارة أجراها الشيخ طحنون لتركيا، حليفة قطر.

وفي أكتوبر، زار وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن الإمارات.

واتفقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يناير على إنهاء الخلاف الذي قطعت بسببه العلاقات مع قطر منتصف عام 2017، بسبب اتهامها بدعم جماعات إسلامية متطرفة تنشط في الشرق الأوسط.

العرب