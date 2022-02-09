العراق: الصدر يتمسك بحكومة الأغلبية بعد لقاء قاآني

استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني في الحنانة في محافظة النجف.

المكتب الخاص للصدر قال في تدوينة على “فيسبوك”: “سماحة القائد السيد مقتدى الصدر، يستقبل الحاج إسماعيل قاآني في الحنانة”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولاحقا، كتب الصدر على “توتير” عقب لقاء قاآني جملته الشهيرة “لا شرقية ولا غربية”، مرفقا تغريدته بهاشتاغ، حكومة أغلبية وطنية.

ونقل موقع “أن أر تي” عن مصدر سياسي قوله إن قاآني أجرى اجتماعات مكثفة في العاصمة العراقية بغداد من أجل حل الأزمة السياسية، التي تخص تشكيل الحكومة الجديدة.

في الموازاة، أعلنت رئاسة مجلس النواب في بيان صحافي أمس “فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء (اليوم) ولمدة (3) أيام”.

وأمس الثلاثاء، انتهت فترة رئاسة برهم صالح، وهي 4 سنوات، وعليه، طلب صالح من المحكمة الاتحادية العليا تفسير المادة 72 من الدستور، لتمكينه من مواصلة عمله، ولتجنيب البلاد الدخول في فراغ رئاسي.

إلى ذلك، قال القيادي في تحالف “السيادة” مشعان الجبوري، إن تحالفه يدعم تولي مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء إذا ما تم تكليفه من الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.

القدس العربي