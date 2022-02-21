الأزمة الأوكرانية.. مناوشات عسكرية شرق البلاد وبايدن يناقش التعزيزات الروسية مع مجلس الأمن القومي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي، لمناقشة آخر المستجدات بخصوص التعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا. يأتي ذلك بينما سُجلت مناوشات عسكرية في إقليم دونباس شرقي البلاد بين الانفصاليين المدعومين من موسكو والجيش الأوكراني.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الاجتماع استمر ساعتين، وبحث خطة للتعامل مع غزو روسي محتمل لأوكرانيا. وأضافت أن كمالا هاريس نائبة الرئيس شاركت في الاجتماع عبر الهاتف من طائرتها أثناء عودتها من ميونخ.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن بايدن قرر البقاء في واشنطن، ولن يغادرها إلى ديلاوير كما كان مقررا في وقت سابق.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” (Washington Post) قد كشفت -في وقت سابق- أن الاجتماع سيبحث معلومات استخباراتية تشير إلى إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمر ببدء هجوم واسع النطاق على أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوروبيين أن المعلومات الأميركية مبنية على أوامر قد أصدرها بوتين لقادة عسكريين وأمنيين، وقد بدؤوا تنفيذها بالفعل.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن المسؤولين الأوروبيين، قولهم إن واشنطن لم تُطلع شركاءها الأوروبيين على المعلومات الاستخباراتية التي تتحدث عن اتخاذ بوتين قرار الغزو.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الرئيس بايدن مستعد للحديث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أي وقت، من أجل الحيلولة دون وقوع الحرب.

وأضاف بلينكن في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” (CNN) الإخبارية الأميركية، أنه تواصل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لعقد اجتماع في أوروبا الأسبوع المقبل.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن قلق بلاده من استمرار المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية.

وقال بلينكن إن هذه المناورات تؤكد ما عرضه في مجلس الأمن بشأن محاولة روسيا اختلاق استفزازات لتبرير شن عدوان على أوكرانيا.

إجلاء شخصي

من جهة أخرى، دعت السفارة الأميركية في موسكو مواطنيها لإعداد خطط تأمين وإجلاء شخصية لا تعتمد على حكومة الولايات المتحدة. وقالت السفارة إنه كانت هناك تهديدات بشن هجمات على مراكز التسوق ومحطات السكك الحديدية والمترو، وتجمعات عامة في مناطق حضرية رئيسية بما في ذلك موسكو وسان بطرسبورغ، وكذلك في مناطق التوتر المتصاعد على طول الحدود الروسية الأوكرانية.

في المقابل، أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف أن بلاده لا تخطط لاحتلال أراضي دولة أخرى.

وأضاف أنتونوف في مقابلة مع قناة “سي بي إس” (CBS) الأميركية، أن موسكو لا تحاول الاستيلاء على أراضي أي دول أجنبية، وتؤكد أن دونيتسك ولوغانسك جزءان من أوكرانيا.

وأشار السفير الروسي إلى أن موسكو لا ترى أي انتهاك للقانون الدولي من خلال وجود القوات الروسية في بيلاروسيا لإجراء مناورات عسكرية.

توتر في دونباس

وفي كييف، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى وقف فوري لإطلاق النار في إقليم دونباس (شرقي البلاد)، وطالب زيلينسكي بتفعيل عملية السلام، وعقْدِ اجتماع فوري لمجموعة الاتصال الثلاثية بشأن أوكرانيا، من أجل فرض هدنة في الإقليم.

وفي التطورات الميدانية، قال الجيش الأوكراني إنه سجل منذ صباح الأحد 45 خرقا لوقف إطلاق النار من قبل الانفصاليين الموالين لروسيا في إقليم دونباس.

وأسفرت الخروق عن إصابة جندي واحد بجروح ومدنيين في قصف طال إحدى البلدات القريبة من خط وقف إطلاق النار.

وفي ذات السياق، أفاد مراسل الجزيرة بأن أصوات انفجارات سمعت في الأحياء الشمالية والغربية من مدينة دونيتسك القريبة من مطار المدينة الواقع على خط التماس الفاصل بين الانفصاليين والجيش الأوكراني.

وكان الانفصاليون قد اتهموا القوات الأوكرانية بقصف مناطق سكنية في دونيتسك 8 مرات الأحد.

وفي جانب آخر من المشهد، أكد وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين أن بلاده وروسيا قررتا تشكيل قوة مشتركة، ومواصلة المناورات العسكرية والتدريبات المشتركة بسبب النشاط العسكري قرب حدود البلدين.

وقد كشف تحليلٌ لبيانات ملاحية جوية حصلت عليها وحدة الرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة، عن تمكّن حلف شمال الأطلسي (الناتو) من رصد تحركات الحشود الروسية حول أوكرانيا وفي بيلاروسيا، وطبيعة القوات وقدراتها.

وأخضع الناتو الحشود الروسية حول أوكرانيا وداخلها للمراقبة الجوية بشكل مستمر، منذ مطلع هذا العام.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الأميركية