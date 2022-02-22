العراق يعلن إنتاج سيارات صينية بمواصفات حديثة

أعلنت الشركة العامة لصناعة السيارات والمُعدات التابعة لوزارة الصناعة العراقية عن إنتاج سيارات “بايك” (BAIC) الصينية بمواصفات حديثة وسط إقبال لافت من المواطنين، مشيرة إلى “استمرارها أيضا بإنتاج سيارات “بيجو” (Peugeot) الفرنسية و”سايبا” (Saipa) الإيرانية بمواصفات حديثة.

وقال مدير مصنع السيارات والمعدات التخصصية في الشركة ناهض رشيد الصالحي، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “سيارات “بايك” الجديدة تحمل مواصفات حديثة ومجهزة بشروط السلامة والأمان كافة وخاضعة لعمليات الفحص والسيطرة النوعية، وتشهد طلبا متزايدا في السوق العراقي.

وأكد الصالحي أن سيارات بايك الجديدة تعمل بمحركات ذات كفاءة عالية وأن مواصفات المُحرك وصندوق السرعة (الكير) تشابه مواصفات محرك سيارات ميتسوبيشي اليابانية، لافتا إلى طرح السيارات للبيع بسعر مناسب مع منح ضمان لمدة عام لصيانة السيارة وتصليحها.

وأوضح الصالحي أن “كوادر الشركة من المهندسين والفنيين أنجزت تجميع وإنتاج الدفعة الأولى البالغة (120) سيارة، منها (80) سيارة جاهزة و(40) سيارة أخرى في طور الفحص”، لافتا إلى أن العمل مستمر لتجميع وإنتاج الدفعة الثانية البالغة (120) سيارة.

وأكد أن الدفعات الأخرى تعتمد على إمكانيات كوادر الشركة من ذوي الخبرة والمدربين على تجميع مختلف أنواع السيارات، موضحا أن خط تجميع وإنتاج السيارات يتكون من 30 محطة تجميعية و6 محطات فحص رئيسة من قِبل فاحصين مختصين ومدربين على هذا العمل.

المصدر : الصحافة العراقية + مواقع التواصل الاجتماعي