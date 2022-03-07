تطورات حرب روسيا على أوكرانيا اليوم.. انفجارات متتالية في كييف والقوات الروسية تحشد على مشارفها

في اليوم الـ12 من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، احتدم القتال في بلدات حول كييف، وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تحشد لاقتحام العاصمة، بالتوازي مع تشديدها الطوق على مدن رئيسية في الجنوب والوسط.

وبينما أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن العمليات العسكرية مستمرة حتى تتوقف القوات الأوكرانية عن القتال، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لن تنهزم ولن تنكسر.

مراسل الجزيرة: القوات الروسية اقتربت من كييف كثيرا من الجهتين الشمالية والشمالية الغربية.

رويترز: ارتفاع التعاقدات الآجلة للنفط من خام برنت إلى 139دولارا للبرميل في أعلى مستوى منذ عام 2008.

الاستخبارات البريطانية: من المستبعد جدا أن تكون روسيا قد حققت بنجاح أهدافها المخطط لها حتى الآن.

المصدر : الجزيرة + وكالات