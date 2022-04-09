ما خدمة “يوفام” للادخار بالليرة في تركيا؟

أطلق البنك المركزي التركي مؤخرا موقعا تعريفيا بشأن نظام جديد للادخار بالليرة التركية، لتشجيع الأشخاص خارج البلاد على تحويل مدخراتهم إلى تركيا، فما التفاصيل؟

ووفقا لمستند صادر عن البنك المركزي، فإن “يوفام” (YUVAM) حساب بالليرة التركية يشجع الأشخاص غير المقيمين بتركيا وشركاتهم في الخارج على تحويل مدخراتهم إلى تركيا، وذلك من خلال تقديم ضمان البنك المركزي للحماية من تقلبات أسعار الصرف وكذلك ضمان عائد إضافي.

يمكنك فتح حساب يوفام عن طريق التقدم بطلب إلى البنوك في تركيا أو من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من دون الذهاب إلى فرع البنك.

ويمكن تحويل حسابات إيداع أو مشاركة العملات الأجنبية المفتوحة للعملات الأجنبية المحولة من الخارج أو المودعة في البنوك التركية نقدًا أو حسابات إيداع أو مشاركة العملات الأجنبية الموجودة حاليًا في البنوك في تركيا إلى حسابات يوفام.

ويمكن فتح حسابات يوفام في جميع بنوك الإيداع والمشاركة في تركيا التي انضمت إلى النظام.

وتم الإعلان عن نظام يوفام في وقت سابق في فبراير/شباط الماضي، ويأتي وسط جهود لحماية مدخرات الليرة التركية من تقلبات أسعار الصرف، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي صباح” (dailysabah) التركية.

وعلى موقع “yuvam.tcmb.gov.tr” ، يمكن للزوار الوصول إلى مقاطع فيديو إعلامية وكتيبات وتشريعات حول التطبيق.

بالإضافة إلى حاسبة العائد، يوفر الموقع أيضًا إجابات عن الأسئلة المتداولة من المستخدمين.

يمكّن حساب يوفام غير المقيمين وشركاتهم في الخارج من استثمار مدخراتهم بالليرة التركية في البنوك في تركيا.

ويزود البنك المركزي حسابات يوفام بضمان عودة إضافي، بالإضافة إلى ضمان حماية سعر الصرف.

وتأتي المرونة في المقدمة في تطبيق الحساب. وفقًا لذلك، لا يوجد حد أعلى أو أدنى للمبلغ عند فتح حساب يوفام، ويمكن للأشخاص فتح حساب يوفام وقتما يريدون.

ويأتي هذا ضمن خطة كشف عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتشجيع حاملي العملات الأجنبية على تحويل أموالهم إلى الليرة التركية والاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة الوطنية.

المصدر : الصحافة التركية