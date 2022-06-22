ولي عهد الكويت يعلن حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة

أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة لانتخابات عامة جديدة وفقا للدستور.

وجاء ذلك في كلمة متلفزة موجهة للشعب الكويتي، ألقاها ولي العهد نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال الصباح في الكلمة التي ناب بها عن أمير الكويت إنه “استنادا إلى حقنا الدستوري قررنا حل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة لانتخابات عامة”، موضحا ” قررنا اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار السياسي”.

وأضاف ولي عهد الكويت أن مرسوم الحل والدعوة للانتخابات سيصدر في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة، داعيا مواطني بلاده إلى “عدم تضييع فرصة تصحيح مسار المشاركة لأن عودتنا لما كنا عليه لن يكون في صالحنا”.

وأشار ولي عهد الكويت إلى أن تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمزق المشهد السياسي، قائلا إن هناك تداخلا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ترتبت عليه ممارسات تهدد الوحدة الوطنية.

وأضاف أن “عدم وضوح الرؤية المستقبلية للعمل الحكومي ترتب عليه عدم تحقيق الآمال المشروعة للمواطنين”، وأوضح أن الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية أدتا لتذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم.

ودعا الجميع للالتفاف حول أمير البلاد، وتابع “نحتاج إلى الحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر لأن الأخطار تحيط بنا من كل جانب”، ومؤكدا “لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله أو تعطيله”.

المصدر : الجزيرة + وكالات