روسيا تعزز قواتها شمال شرقي سوريا بمئات المظليين

تواصل روسيا تعزيز قواتها في مناطق شمال شرقي سوريا، وأفادت وسائل إعلام روسية عن وصول قوات عسكرية تابعة لفرقة المظليين التابعة للجيش الروسي إلى مدينة القامشلي في ريف الحسكة.

وبحسب صفحة «راشن سبيكتروم» الروسية على «تلغرام»، فإن روسيا نقلت فرقة المظليين إلى منطقة القامشلي في سوريا، حسبما أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

ونشرت وسائل إعلام محلية صور وصول الجنود المظليين، وقالت «راشن سبيكتروم»: «وصلت قوات عسكرية مظلية روسية إلى منطقة القامشلي السورية، حيث شهدت الأجواء في تلك المنطقة نشاطا جويا من خلال هبوط طائرات نقل عسكرية روسية نقلت أكثر من 500 جندي مظلي روسي».

ونقلت الصفحة عن مصادر، أن وصول هذه الفرقة العسكرية «يهدف لمواجهة العصابات المسلحة المدعومة من تركيا التي أعلنت في وقت سابق عن إطلاق عملية عسكرية شمالي سوريا».

وسبق أن عززت روسيا، أواخر شهر مايو (أيار) الماضي، قدراتها العسكرية في قاعدتها الجوية بمطار القامشلي، واستقدمت إليها طائرات حربية ومروحية، تزامناً مع تهديدات تركية بشن عملية عسكرية شمالي سوريا.

الشرق الاوسط