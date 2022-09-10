هل من الممكن أن تدخل تركيا واليونان في حرب؟

قال مايكل روبين ، الزميل البارز في معهد أمريكان إنتربرايز (AEI) ، إن الحرب بين تركيا واليونان قادمة على الأرجح ، وأشار إلى يأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحدّ من إخفاقاته الاقتصادية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. لم تفعل اليونان من جهتها شيئًا لتأجيج الصراع المحتمل ، وتحتاج إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى العمل على ما يمكنها فعله لمنع عدوان تركيا ولكي تدافع اليونان عن نفسها بشكل أفضل ، وذلك بدلاً من الانتظار ومعرفة ما إذا كان أردوغان سيخسر الانتخابات ، المقرر إجراؤها في يونيو. قال روبين في تحليله. وجاء في مقال له نشرته عدّة مواقع إخبارية مُبتدأة بعبارة “قريبًا: حرب بين اليونان وتركيا؟” إنّ قائمة الدول التي تعاني من العدوان التركي طويلة. تحتل تركيا ثلث مساحة قبرص. لقد استخدمت طائرات F-16 وقواتها الخاصة ضد الأكراد. يقول المسؤولون العراقيون إن تركيا أنشأت الآن 68 موقعًا استيطانيًا على أراضيها ، يتراوح حجمها من مواقع صغيرة على مستوى فصيلة إلى قاعدة كاملة الحجم. سلاح الجو التركي يقصف العراق ليلا. تقوم تركيا بتطهير عرقي لمناطق بأكملها في شمال سوريا. على هذه الخلفية ، فإن التهديدات المتزايدة التي يشنها الرئيس رجب طيب أردوغان ضد اليونان يجب أن تثير القلق. في الواقع ، فإن التوتر بين الدولتين العضوين في الناتو ليس شيئًا جديدًا ويسبق حكم تركيا الزئبقي لعقود. هناك أربعة عوامل تجعل الأزمة الحالية مختلفة. أولاً ، أردوغان ينتقم علناً. وهو يسعى إلى مراجعة – لصالح تركيا دائمًا – معاهدة لوزان التي يرجع تاريخها إلى قرن من الزمان والتي أنشأت حدود تركيا مع اليونان وبلغاريا. ويزعم زورًا أن اليونان تنتهك اتفاقيات نزع السلاح ، ويؤكد السياسيون الأتراك حتى شركاء أردوغان في التحالف وزعيم الحزب القومي دولت بهجلي ووزير الدفاع خلوصي أكار أنه ينبغي أن يمتلكوا جميع الجزر الواقعة شرق خط متوسط في بحر إيجه. وتركيا لا تقصر مثل هذه الاستفزازات على الخرائط، إذ تنتهك الطائرات التركية بانتظام المجال الجوي للجزر اليونانية مثل كاستيلوريزو. ببساطة ، تركيا تنتهك أجواء اليونان وتحتل الأراضي القبرصية ، وليس العكس. يجب على وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكين توضيح ذلك. التكافؤ الأخلاقي والكذب ليسا أساسًا للسلام والعدالة. ثانيًا ، الاقتصاد التركي ينهار. صعد أردوغان إلى السلطة قبل عقدين من الزمن على خلفية الاستياء الواسع النطاق من التضخم وضعف الليرة التركية وفساد النخبة الحاكمة. واليوم ، تجاوز معدل التضخم 80 في المائة ، وفقدت الليرة التركية أكثر من 80 في المائة من قيمتها على مدى السنوات الخمس الماضية ، وأصبح أردوغان وعائلته ، دون تفسير بأي وسيلة قانونية ، من أصحاب المليارات. نظرًا لأن أردوغان مارس سيطرة دكتاتورية على تركيا وأطاح أو سجن أو همّش أي معارضة فعالة ، فإنه لا يستطيع التنصل من المسؤولية عن ضائقة تركيا الأليمة. بدلاً من ذلك ، يسعى إلى أزمة لتشتيت الانتباه. الاستيلاء على الجزر اليونانية والجرأة على أثينا للعمل سيكون التسريب المثالي. نفس الديناميكية تلعب مع توجه تركيا إلى الانتخابات. داخل وزارة الخارجية ، هناك ميل نحو التفكير بالتمني: يدرك الكثيرون المتحيزون للعلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا مدى إشكالية أردوغان ، لكن يأملون في أن يطيح به الناخبون الذين سئموا من تجاوزاته في انتخابات العام المقبل. إنهم يستخدمون مثل هذا الأمل لتقويض أي تحركات لمحاسبة تركيا في عملية السياسة الأمريكية. لكن المشكلة هنا هي أنه يفترض أن أردوغان ، الذي وصف نفسه بأنه خادم الشريعة وإمام اسطنبول ، سوف يرضخ في أي وقت للإرادة الشعبية. الحقيقة هي أنه إذا اعتقد أردوغان أنه مقدر له الخسارة في صناديق الاقتراع بهامش أكبر من أن يتغلب عليه التزوير ، فإنه سيثير أزمة ويعلن حالة طوارئ وطنية لتقديم ذريعة لتجنب الانتخابات تمامًا. أخيرًا ، أخطأت إدارة بايدن في لعب دورها. في حين أن جو بايدن دخل منصبه أكثر مقاومة لسحر أردوغان الهامس من الرؤساء جورج دبليو بوش أو باراك أوباما أو دونالد ترامب ، فقد اتخذ فريقه خطوة كبيرة إلى الوراء في الأشهر الأخيرة ، لا سيما مع تأييده لبيع طائرات F-16 لتركيا. ربما اعتقد بايدن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان أن هذا من شأنه أن يهدئ أردوغان بعد خسارة تركيا للطائرة F-35 ويشجعها على مساعدة أوكرانيا. لكن كان لذلك تأثير معاكس ، فسر أردوغان تحرك بايدن على أنه ضوء أخضر لتصعيد الهجمات على جيرانه وكإشارة إلى أن تركيا يمكن أن تشتري صواريخ إس -400 إضافية من روسيا دون عواقب. في غضون ذلك ، تلعب تركيا مباراة مزدوجة مع أوكرانيا. من المحتمل أن تكون الحرب مع اليونان قادمة ، ليس بسبب أي شيء فعلته أثينا ولكن بدلاً من ذلك لأن أردوغان يسعى بشدة إلى صرف الانتباه عن الفشل والإفلاس. الأسئلة التي قد تحتاج إدارة بايدن إلى الإجابة عليها في غضون عام هي ما يمكن فعله لمنع العدوان التركي ، وما يمكن للولايات المتحدة فعله لتمكين اليونان بشكل أفضل من إضعاف الطائرات بدون طيار والطائرات والصواريخ التركية ، وما إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع حقًا.

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