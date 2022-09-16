هل الحرب النووية حتمية؟

كان غزو روسيا لأوكرانيا وتهديداتها بشن حرب ضد الغرب من الأسباب التي أدت إلى إحياء جدال قديم حول الأسلحة النووية. في العام المنصرم، عندما دخلت معاهدة الأمم المتحدة لحظر مثل هذه الأسلحة حيز التنفيذ، لم تكن أي من الدول التسع الحائزة للأسلحة النووية في العالم بين الدول الموقعة الست والثمانين.

ولكن كيف تبرر هذه الدول امتلاك أسلحة تعرض البشرية بأسرها للخطر؟

هذا سؤال بالغ الأهمية، ولكن من الأهمية بمكان أيضا أن نضع في اعتبارنا سؤالا آخر بجانبه: إذا وقعت الولايات المتحدة على المعاهدة ودمرت ترسانتها، فهل تظل قادرة على ردع المزيد من العدوان الروسي في أوروبا؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فيتعين علينا أن ننظر أيضا في ما إذا كانت الحرب النووية حتمية لا فكاك منها.

الواقع أن هذا التساؤل ليس جديدا. في عام 1960، استنتج العالِم والروائي البريطاني سي. بي. سنو أن اندلاع حرب نووية في غضون عقد من الزمن “يقين حسابي”.

ربما كان ذلك من قبيل المبالغة، لكن كثيرين كانوا يعتقدون أن نبوءة سنو ستصبح مبررة إذا نشبت حرب في غضون قرن من الزمن.

في ثمانينيات القرن العشرين، ردد الناشطون المنادون بالتجميد النووي مثل هيلين كالديكوت كلمات سنو في التحذير بأن تراكم الأسلحة النووية “من شأنه أن يجعل الحرب النووية يقينا حسابيا”.

كثيرا ما يشير أولئك الذين يدعون إلى مـحـو الأسلحة النووية إلى أننا عندما نقذف بقطعة عملة إلى الهواء فإن احتمال سقوطها ووجها الذي يحمل الصورة إلى أعلى تكون 50 %؛ لكن إذا قذفناها عشر مرات، فإن احتمالات سقوطها ووجها الذي يحمل الصورة إلى أعلى لمرة واحدة على الأقل ترتفع إلى 99.9 %.

أي أن احتمال اندلاع حرب نووية بنسبة 1 % في الأعوام الأربعين القادمة، يصبح 99 % بعد 8000 عام. عاجلا أو آجلا، سوف تنقلب الاحتمالات ضدنا. وحتى لو نجحنا في خفض المخاطر بمقدار النصف كل عام، فلن نتمكن أبدا من الوصول إلى الصفـر.

لكن استعارة قذف قطعة العملة إلى الهواء مضللة عندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية، لأنها تفترض احتمالات مستقلة، في حين أن التفاعلات البشرية أشبه بنرد مغشوش. فما يحدث عندما تقذف قطعة العملة مرة من الممكن أن يغير الاحتمالات مع القذفة التالية.

كانت احتمالات نشوب حرب نووية أدنى في عام 1963، بعد أزمة الصواريخ الكوبية مباشرة، والسبب على وجه التحديد أن الاحتمالات كانت أعلى في عام 1962.

الواقع أن الشكل البسيط من قانون المتوسطات لا ينطبق بالضرورة على التفاعلات البشرية المعقدة. من حيث المبدأ، قد تُـفـضي الاختيارات البشرية الصحيحة إلى خفض الاحتمالات.

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