تحت عنوان “في إيران.. سقط جدار الخوف”، قالت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية إنه بينما قللت السلطات الإيرانية من شأن الثورة الحارقة وتحمل “الأعداء” في الخارج المسؤولية عنها، تستمر الاحتجاجات، ويستمر معها القمع، لا سيما في المناطق النائية من العاصمة طهران.

وتساءلت “ليبراسيون”: “هل هو تهور أم إنكار أم استعراض للقوة؟”، مشيرة إلى عودة شرطة الآداب إلى شوارع العاصمة الإيرانية بعد أن اختفت عن الانظار منذ بداية الانتفاضة التي اندلعت بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر / أيلول الماضي عقب اعتقالها من قبل شرطة الآداب.

فبعد شهر تقريبًا، تقول “ليبراسيون”، على الرغم من المظاهرات التي تنطلق يوميًا في جميع أنحاء البلاد ، تعتقد السلطات أن بإمكانها العودة إلى شكل من أشكال الحياة الطبيعية ، إلى القمع اليومي ، كما كان من قبل.

وتابعت الصحيفة الفرنسية القول إن النظام الإيراني يصر على اعتبار هذه الحركة مجرد “أعمال شغب” من صنع “أعداء” إيران، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وحتى الأوروبيين. وكررها المرشد الأعلى علي خامنئي يوم الأربعاء الماضي في خطابه الثاني عن هذه الأحداث: “اليوم يؤكد الجميع تورط الأعداء في أعمال الشغب هذه. […] إن تصرفات العدو ، مثل الدعاية ، ومحاولات التأثير على العقول ، وخلق الإثارة ، وتشجيع وحتى تعليم صناعة المواد الحارقة ، أصبحت الآن واضحة تمامًا”.

وحث الرجل الذي يتولى السلطة منذ عام 1989 “السلطات القضائية والأمنية [على] أداء واجبها”، وكأن الأمر يتعلق بالنظام العام. وقد تم بالفعل توجيه تهم إلى حوالي 125 شخصًا ، وفقًا لبيان صحافي صدر يوم الأربعاء عن القضاء الإيراني. ويقترن هذا الرد الجنائي بقمع عنيف، لا سيما في الضواحي، في سيستان وبلوشستان وفي كردستان، حيث عاشت مهسا أميني .

قال هادي غيمي من مركز حقوق الإنسان في إيران (CHRI) ومقره الولايات المتحدة إن النظام الإيراني، “يأمل النظام أن ينتشر الخوف في جميع أنحاء البلاد”. لكن في الوقت الحالي، يحدث العكس، تؤكد “ليبراسيون”، مشيرة إلى أن المظاهرات العفوية للمجموعات الصغيرة بدأت مرة أخرى منذ يوم السبت، أول يوم عمل في الأسبوع في إيران.

ويلاحظ أزاده كيان، أستاذ علم الاجتماع ومدير مركز التدريس والتوثيق والبحث للدراسات النسوية (Cedref) في جامعة باريس سيتي، أن “طبيعة الاحتجاج تتغير: بازارات كردستان أضربت، وكذلك البعض في طهران، حتى لو لم تكن الحركة عامة بعد. ومع ذلك ، بدأ التجار في مشهد، ثاني مدن البلاد والعاصمة الدينية، إضرابًا يوم الأربعاء وتوقف العاملون في قطاعات البتروكيماويات والنفط الرئيسية عن العمل باسم مطالب الشركات وتضامنًا مع الانتفاضة”.وأشار أزاده كيان إلى أن الطبقة العاملة كانت حاسمة في إسقاط نظام الشاه عام 1979، والثورة ، التي بدأها الطلاب والمثقفون و استغرقت عامين.

ومضت “ليبراسيون” موضحة أن بعد شهر لا تتضاءل عزيمة المتظاهرين، الذين ذهب البعض منهم إلى المطالبة بسقوط النظام. وكتبت على لافتة علقت فوق طريق سريع في العاصمة الأسبوع الماضي: “لم نعد خائفين.. ” وتستهدف الشعارات رأس النظام وطبيعته الديكتاتورية ، وليس الإسلام كدين ، كما يشير آزاده كيان: “المحتجون يفرقون بين الإسلام والإسلام السياسي” المباني الدينية غير مستهدفة.

وبينما تبقى الانتفاضة سلمية في الأساس، يرى متابعون أن الباقي سيعتمد كثيرا على القوات الأمنية: “إلى متى ستستمر في ولائها للنظام؟” و هذا جزء كبير من اللغز. في الوقت الحالي ، تنفذ هذه القوات الأوامر. وقد قُتل ما لا يقل عن 201 شخصًا ، من بينهم 23 طفلاً ، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، توضح “ليبراسيون”.