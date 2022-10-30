برنامج الحكومة العراقية مشروع طموح في وقت ضيق

اقترنت موافقة البرلمان العراقي وتصويته على تكليف محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة الجديدة التي اعقبت حكومة مصطفى الكاظمي، بإعلان السوداني المنهاج الحكومي، الطويل الذي وزع بـ 28 ورقة وعشرات الفقرات.

وقد جاء إعلان المصادقة ليحسم حالة الانسداد السياسي التي استمرت أكثر من سنة على الفراغ الدستوري الذي تلا انتخابات 2021، واستقالة 73 نابئاً يتبعون التيار الصدري.

الخوض في تفاصيل ذلك المنهاج الذي أعده رئيس حكومة ممثلاً للإطار التنسيقي الشيعي المؤلف من خمسة أحزاب ولائية رئيسة، من بينها ائتلاف الفراتين الذي يمثله السوداني بعضوين من النواب، فإن الملاحظة اللافتة فيه الفارق بين محتوى المنهاج الحكومي وتناقضه مع توجهات ورغبات الأحزاب المشاركة في الحكم، والمتحالفة في الغالبية البرلمانية التي انبثقت عنها الحكومة، فقد امتلأ البرنامج بالتواقيت والوعود التي تلزم السوداني تنفيذها وصولاً لانتخابات مقبلة بعد سنة، بعد استكمال قانون انتخابي جديد يصادق عليه البرلمان.

الخشية من تحالف إيراني – روسي

لكن هذا البرنامج كما يقول الكاتب مازن صاحب “يصطدم بأجندات حزبية وعقليات متحجرة تستغل السلطة بلا دعم لبناء دولة مدنية عصرية متجددة بمعايير الحكم الرشيد”.

ويخشى صاحب أن تدفع تلك الأحزاب الموالية لإيران “بوصلة الحكومة تجاه تحالف محوري، مع إيران وروسيا والصين، فيما هذه الأحزاب لم تقدم أي حلول لبقاء أموال النفط العراقي تحت حماية الرئيس الأميركي، وهذه المفارقة في ضلالة الاختلاف مابين الواقع الإقليمي والدولي في عراق اليوم وبين أجندة الولاء والبراء، التي حولت البلاد ساحة لتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران على حساب المواطن العراقي”.

ولذلك دعا كثير من الوطنيين العراقيين حكومة السوداني أن تكون خارج صندوق تضارب المصالح الإقليمية والدولية وتغلب المصلحة العراقية الداخلية على أجندات الدول الإقليمية التي حولت العراق منذ 2003 إلى حديقة خلفية لتصفية صراعاتها وخصوماتها مع المجتمع الدولي، سيما وأن هناك هدراً مريعاً للطاقات العراقية مادياً ومعنوياً، وفساداً مستشرياً بات فساداً مجتمعياً .

برنامج طموح ولكن؟

ملاحظات ونقود كثيرة وجهت للبرنامج الوزاري الحكومي، الموزع على 28 صفحة الذي يستند إلى المادة 76 – رابعاً من الدستور، تبنى خطة واقعية قابلة للتنفيذ من قبل الوزارات العشرين، التي تتوزع عليها مهمات الحكومة الحالية التي يديرها المهندس الزراعي محمد شياع السوداني (مواليد محافظة ميسان الجنوبية 1970) هدفها المعلن في ديباجتها إصلاح القطاعات، الاقتصادي والمالي والخدمات ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد الإداري والمالي، ووقف هدر المال العام بما يضمن الحكم الرشيد وتخفيف العبء عن المواطنين بمكافحة التضخم والعمل على استقرار أسعار السلع للمواطن والعمل على إرساء الأمن والاستقرار ونفاذ القانون وتعزيز هيبة الدولة، وتلبية مطالب الشعب بشكل عام والشباب المحتجين خصوصاً.