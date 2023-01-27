حرب روسيا تبث حياة جديدة في رمز الحرب الباردة.. راديو أوروبا الحرة

قد يجد أي شخص لم يعش خلال الحرب الباردة أن مسلسل التجسس البرتغالي “غلوريا” على نتفليكس بعيد الاحتمال.

في عمق الريف البرتغالي، في قرية غلوريا الصغيرة، ظهرت عملية إرسال راديو معقدة يديرها مهندسون برتغاليون وأميركيون في الخمسينات من القرن الماضي، وهي فرع لمنظمة إخبارية مقرها ميونخ تسمى راديو أوروبا الحرة.

تبث راديو أوروبا الحرة الأخبار والرسائل المعادية للشيوعية بلغات مختلف الجمهوريات السوفيتية، ولكن في العرض وفي الحياة الواقعية، هذا جزء فقط من مهمتها الأولى: إنها أيضا وكالة تجسس تابعة للمخابرات المركزية.

وحتى عام 1971، كانت إذاعة أوروبا الحرة عملية استخبارات أميركية سرية تسعى لاختراق الستار الحديدي وإثارة المعارضة المناهضة للشيوعية في ما كان يعرف آنذاك بتشيكوسلوفاكيا وفي بولندا وأماكن أخرى.

الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي أدى إلى زعزعة عمليات إذاعة أوروبا الحرة وسلط الضوء على أهمية مهمتها

وتوقفت وكالة المخابرات المركزية عن تمويل إذاعة أوروبا الحرة عندما تم الكشف عن عمليتها. ومنذ ذلك الحين، تم تمويل المؤسسة الإخبارية من قبل كونغرس الولايات المتحدة وتتمتع باستقلالية تحريرية.

وتشبه إذاعة أوروبا الحرة / راديو ليبرتي، أو RFE / RL، الآن بالكاد سلفها التاريخي، كما تم عرضه في مسلسل “غلوريا”، لكنها لا تزال تتابع مهمتها المتمثلة في الصحافة من قبل المراسلين المحليين، باللغات المحلية للجمهور المحلي عبر المناطق السوفيتية السابقة وآسيا الوسطى.

وفي هذه الأيام أصبحت إذاعة RFE / RL إذاعة راديو جزئيا فقط، على الرغم من أن موجات الأثير في بعض المناطق لا تزال هي الطريقة التي يصل بها الناس إليها، إلا أن غالبية جمهورها الناطقين بالروسية يقرأون تقاريرها على الإنترنت، لاسيما من خلال منصات التواصل.

وفي مكاتب براغ، لا تترك البوابات العالية والفحوصات الأمنية المشددة وأعلام الولايات المتحدة التي تلوح في المقدمة للزائرين أدنى شك في أنهم يدخلون مبنى تربطه علاقات أميركية.

لكن هذا المكعب الرمادي الكبير من الرخام والخرسانة، يحتوي على غرفة أخبار حديثة تصل إلى الملايين من الأشخاص كل أسبوع.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي إلى زعزعة عمليات إذاعة أوروبا الحرة وسلط الضوء على أهمية مهمتها. وفي غضون أيام من الغزو، علقت المنظمة عملياتها في روسيا. لقد واجهت بالفعل سنوات من الضغط المتزايد من موسكو وأجلت معظم الموظفين إلى براغ والمكاتب الأخرى حتى قبل اندلاع الحرب.

وقال جيمي فلاي رئيس الإذاعة والمدير التنفيذي في مقابلة أواخر العام الماضي “التحدي الذي نواجهه الآن، هو مجرد أحداث تتكرر”. وأضاف “نتعرض لضغوط متزايدة عندما نعمل في هذه البيئات، وفي بعض الحالات، يتم طردنا من البلدان. كان هذا دائما تحديا لنا”.

ووفقا لـRFE / RL، جلب الغزو الروسي لأوكرانيا جماهير جديدة، على الرغم من حقيقة أن مهندسيها يجب أن يعملوا باستمرار ليتغلبوا على الرقابة من خلال إيجاد طرق جديدة للالتفاف على المحظورات في روسيا وأماكن أخرى.

وقالت المنظمة إنه في الأسبوع الأول من الغزو الروسي لأوكرانيا تضاعفت حركة المرور على مواقع RFE / RL ثلاث مرات تقريبا لتصل إلى ما يقرب من 70 مليونا، مقارنة بالأسبوع نفسه في عام 2021. وجاء أكثر من نصف هذه الحركة من روسيا وأوكرانيا.

واستقرت هذه المكاسب منذ ذلك الحين. ومنذ بداية الحرب وحتى نهاية عام 2022، تضاعف عدد مشاهدي Current Time، وهي القناة الرائدة باللغة الروسية لإذاعة RFE / RL، أكثر من ثلاثة أضعاف على فيسبوك وأكثر من أربعة أضعاف على يوتيوب، حيث لا يزال من الممكن الوصول إليها داخل روسيا، وفقا للإذاعة.

وكان عمل المذيع في دول آسيا الوسطى مثل قيرغيزستان مؤثرا، لاسيما في الكشف عن الفساد. وتم حظر الشبكة المحلية لمدة شهرين في العام الماضي من قبل حكومة قيرغيزستان بتهمة انتهاك قانون “الأخبار الكاذبة”. ورفضت إذاعة أوروبا الحرة / راديو ليبرتي هذه المزاعم، وكما فعلت في روسيا، شجعت جمهورها على استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة لمواصلة متابعة صحافتها.

وبينما تعد تغطيتها للحرب في أوكرانيا جزءا مهما من عروضها، فإن الخدمة الأكثر تميزا التي تقدمها المنظمة هي البرامج الخاصة بالمنطقة التي يتم بثها باللغات المحلية، بما في ذلك البرامج التي تركز على المناطق الروسية مثل الشيشان وتتارستان.

ولطالما كان هذا النهج، حتى بالنسبة للغات التي يتحدثها عدد قليل من السكان، سمة رئيسية لعمليات راديو أوروبا الحرة / راديو الحرية.

وقال توماس هندريك إلفيس الرئيس السابق لإستونيا الذي عمل في الإذاعة في ميونخ من 1984 إلى 1993، إن الوصول إلى هؤلاء الجماهير بأخبار موضوعية وجيدة بلغاتهم، أمر حيوي بشكل خاص.

وقال في مقابلة عبر الهاتف الأسبوع الماضي “دور RFE / RL هو الأكثر أهمية في توفير معلومات موضوعية باللغة الأم، وهو نفس الدور الذي لعبه قبل 30 عاما”.

الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى زعزعة عمليات إذاعة أوروبا الحرة وسلط الضوء على أهمية مهمتها

وأضاف أن هذه المهمة أصبحت أكثر أهمية للجماهير التي تفتقر إلى تعدد وسائل الإعلام الموجودة في العالم الناطق بالروسية. وأوضح “هناك مصادر محدودة للمعلومات الجيدة للآخرين، والقدرة على سماع التقارير الإخبارية الجيدة بلغتك الخاصة أمر مهم”.

في 6 مارس، بعد 10 أيام من غزو روسيا لأوكرانيا، أعلنت RFE / RL أنها ستعلق عملياتها في موسكو بعد أن بدأت السلطات المحلية إجراءات ضدها.

وقال أندريه شاري، مدير الخدمة الروسية في RFE / RL، في ذلك الوقت “لسنا وكلاء لأحد، وقد نظرنا – وما زلنا نأخذ في الاعتبار – طلب التصنيف هذا رقابة، ومحاولة للتدخل في سياسة التحرير”. وشاري، الذي يصف نفسه بأنه “روسي فخور”، استقر في براغ، كما فعل بعض زملائه الروس الآخرين.

ويعتقد فلاي، الرئيس التنفيذي، أن شاري سيسجن إذا عاد إلى روسيا. إنه واقع يواجهه شاري برزانة، على الرغم من أنه يقول “ربما لن أتمكن من رؤية والدتي على قيد الحياة مرة أخرى”.

ويشعر بعض الصحافيين من جيل الشباب الذين غادروا مكتب موسكو بالارتياح لانتقالهم بأمان قبل الغزو، وتجنبوا ذعر الأصدقاء الذين فروا بين عشية وضحاها.

وقالت أناستاسيا تيشينكو (29 عاما)، مراسلة حقوق الإنسان، إنها كافحت من أجل قرار الانتقال إلى مكتب الإذاعة في براغ في عام 2021. وأوضحت أنه كان الوقت الذي “كان يمكنك فيه الشعور بنوع من الخطر”، بسبب الضغط الروسي على الشبكة، “لكنك ما زلت لا ترى أي شيء خطر عليك على وجه التحديد”.

وكان حزن تيشينكو هو أنها اختلفت مع والديها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ويعتقد والداها، اللذان وُلدا في أوكرانيا، أن رواية الكرملين للأحداث تتمثل في أن روسيا تقوم بعملية تحرير وتقاتل ضد حكومة قمعية في كييف، وستنتصر. إنه صورة من الانقسام الذي يحدث بين عدد لا يحصى من العائلات.

صحيفة العرب