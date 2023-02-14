المنافسة بين الصين والولايات المتحدة الامريكية مصدر توتر للاقتصاد العالمي

الباحثة شذى خليل*

تشكل المنافسة التجارية بين الصين والولايات المتحدة قضية خلافية للغاية في السنوات الأخيرة. حيث يعد كلا البلدين من القوى الاقتصادية العالمية الكبرى وقد أدى تنافسهما على الهيمنة في التجارة الدولية إلى سلسلة من النزاعات التجارية والتعريفات الجمركية والتوترات السياسية.

تؤكد المعلومات، على أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة ازدادت بنسبة 14,9% لتصل إلى 184,92 مليار دولار، فيما ارتفع حجم الواردات الأمريكية إلى الصين بنسبة 0,3% فقط ليصل إلى 60,81 مليار دولار. وبلغ الفائض التجاري للصين في تجارتها مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي إلى 124,11 مليار دولار بعد ارتفاعها بنسبة 23,2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021. تشمل الواردات الأمريكية الرئيسية إلى الصين فول الصويا والرقائق الدقيقة وغاز البترول المسال والنفط وفحم الكوك وسيارات الدفع الرباعي والقطن والذرة والنحاس وخام النحاس.

وترجع ، جذور المنافسة التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى ظهور الصين كقوة اقتصادية كبرى في أوائل القرن الحادي والعشرين. إن النمو الاقتصادي السريع للصين ، الذي تغذيه قوتها العاملة منخفضة التكلفة والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية .

مع نمو القوة الاقتصادية للصين ، أصبحت الولايات المتحدة قلقة بشكل متزايد بشأن تأثير السياسات التجارية الصينية على الشركات والعمال الأمريكيين. بينت الولايات المتحدة في عدة تقارير بأن الصين كانت منخرطة في ممارسات تجارية غير عادلة مثل التلاعب بالعملة ، وسرقة الملكية الفكرية ، والإعانات الحكومية التي أعطت الشركات الصينية ميزة غير عادلة في التجارة الدولية.

استجابة لهذه المخاوف ، نفذت حكومة الولايات المتحدة سلسلة من السياسات التجارية التي تهدف إلى تقليل العجز التجاري مع الصين ، وحماية الملكية الفكرية الأمريكية ، وخلق ساحة لعب متكافئة للشركات الأمريكية في السوق الصينية. تضمنت هذه السياسات فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية ، وقيودًا على الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة ، وحملة شرسة للضغط على الصين لإصلاح ممارساتها التجارية.

ردت الصين برسوم جمركية انتقامية وقيود على الشركات الأمريكية التي تمارس الأعمال التجارية في الصين ، مما أدى إلى اندلاع حرب تجارية استمرت في التصعيد على مدى السنوات القليلة الماضية. تفاوضت الولايات المتحدة والصين منذ ذلك الحين على صفقة تجارية للمرحلة الأولى في عام 2020 تضمنت اتفاقيات بشأن الملكية الفكرية والزراعة والخدمات المالية والعملات الأجنبية.

المنافسة التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة لها آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي. يمثل البلدان جزءًا كبيرًا من التجارة العالمية ، وأي اضطراب في علاقتهما التجارية يمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى على الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك ، أدت التوترات السياسية التي نشأت بين البلدين إلى مخاوف من اندلاع حرب باردة جديدة بين القوتين العظميين. مع استمرار تنافس البلدين على السلطة الاقتصادية والسياسية ، يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانهما إيجاد طريقة للتعايش السلمي والتعاون في القضايا العالمية الحرجة مثل تغير المناخ والاستجابة للأوبئة.

في الختام ، كانت المنافسة التجارية بين الصين والولايات المتحدة مصدرًا رئيسيًا للتوتر في الاقتصاد العالمي. في حين كانت هناك بعض التطورات الإيجابية الأخيرة في شكل صفقة تجارية للمرحلة الأولى ، فإن الآثار طويلة المدى لهذه المنافسة على الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية لا تزال غير واضحة.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية