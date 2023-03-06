العاهل السعودي يجري سلسلة تغييرات طالت الإعلام والاستخبارات العامة

الرياض – أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد، 7 أوامر ملكية أبرزها تعيين وزير للإعلام ونائب للاستخبارات العامة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن الملك سلمان قرر تعيين إبراهيم السلطان وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء، وسلمان الدوسري وزيرا للإعلام، وحمود المريخي مستشاراً بالديوان الملكي برتبة وزير. كما قرر العاهل السعودي تعيين الفريق محمد بن عامر الحربي نائبا لرئيس الاستخبارات العامة.

وتشمل الأوامر الملكية أيضا تعيين راكان الطوق مساعدا لوزير الثقافة، وإسماعيل الغامدي مساعدا لوزير الموارد البشرية، وعبدالرحمن الحركان محافظا للهيئة العامة لعقارات الدولة.

ووجه العاهل السعودي الجهات المختصة باعتماد تلك الأوامر الملكية وتنفيذها.

وكان يشغل منصب وزير الإعلام السعودي ماجد القصبي منذ 25 فبراير 2020. وسلمان يوسف الدوسري وزير الإعلام الجديد إعلامي سعودي بدأ حياته المهنية في 1998 مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، ومراسلًا في صحيفة “الاقتصادية”، ثم صحيفة “الشرق الأوسط”، واستمر بالعمل في المجموعة حتى ترأس الاقتصادية في 2011، ثم “الشرق الأوسط “في 2014.

والدوسري هو عضو مجلس تحرير لقناتي العربية والحدث في مايو 2021، منحه الملك سلمان وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية.

العرب