تركيا: انتهاء أزمة المعارضة بعودة «المرأة الحديدية» إلى «طاولة الستة»

انتهت أزمة الـ72 ساعة التي شهدتها «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة بسبب رفض رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار الدفع بزعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو كمرشح مشترك للمعارضة لمنافسة الرئيس رجب طيب إردوغان، في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 14 مايو (أيار) المقبل، بعودتها إلى الطاولة في الاجتماع الحاسم الذي عقد لإعلان اسم المرشح الرئاسي.

وقد أحدث إعلان أكشينار، الملقبة بـ«المرأة الحديدية»، زلزالاً سياسياً شغل الشارع التركي، وصرف الأنظار على مدى 3 أيام عن كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) التي لا تزال تركيا تحاول النهوض من تحت ركامها، لتعيش البلاد على وقع توتر شديد، وحسابات انتخابية، وترقب للخطوات المقبلة.

وقبل أقل من ساعتين من انعقاد اجتماع قادة الأحزاب الخمسة بمقر حزب «السعادة» في أنقرة، أمس الاثنين، شهدت أنقرة تحركات مكوكية، أسفرت عن عودة أكشينار إلى الطاولة، التي عقدت اجتماعاً استثنائياً السبت من دون حضورها، مع صيغة جديدة قبلتها الأحزاب، وهي أن يعلن كليتشدار أوغلو كمرشح توافقي للمعارضة، وأن يعلن رئيسا بلديتي أنقرة وإسطنبول، منصور ياواش وأكرم إمام أوغلو، كنائبين للرئيس، بعدما سبق أن تمسكت أكشينار بترشيحهما للرئاسة، وكان ذلك هو محور الخلاف، حيث اتهمت أكشينار بتشتيت «طاولة الستة»، ومحاولة تفتيت حزب «الشعب الجمهوري» من الداخل، عبر مطالبة رئيسي البلديتين المنتميين إلى الحزب بالترشح رغماً عن رغبة رئيسهما كليتشدار أوغلو.

وبينما كان قادة «طاولة الستة» الآخرون يتأهبون للتوافد على مقر حزب «السعادة»، وقعت مفاجآت في اللحظة الأخيرة، وأعلن حزب «الجيد» أن رئيسته أكشينار قررت العودة إلى «طاولة الستة».

وجاء ذلك بعد لقاءين مع رئيسي بلدية أنقرة وإسطنبول منصور ياواش وأكرم إمام أوغلو، أعقبهما لقاء رباعي حضره كليتشدار أوغلو.

تحركات محمومة

وشهدت الساعات الأخيرة، قبل انعقاد الاجتماع، تطورات متلاحقة على صعيد الأزمة السياسية التي أحدثها انفصال أكشينار عن «طاولة الستة»، حيث زار رئيسا بلديتي أنقرة وإسطنبول منصور ياواش وأكرم إمام أوغلو أكشينار في مقر حزبها في أنقرة بتكليف من كليتشدار أوغلو، وتقرر تأجيل اجتماع قادة الأحزاب الخمسة لإعلان اسم المرشح الرئاسي لحين إعلان أكشينار موقفها.

وقال المتحدث باسم حزب «الجيد» كورشاد زورلو: «عرضنا خلال اللقاء اختيار كل من إمام أوغلو وياواش نائبين للرئيس… سيتضح قرار السيدة أكشينار بحضور اجتماع (طاولة الستة) اليوم بعد قليل».

وأضاف زورلو: «عملية تحديد الرئيس الثالث عشر لتركيا يجب أن تجري في إطار المصالحة والتشاور، مسؤوليتنا أن نكون صوت الأمة، وأن نعكس إرادتها. لقد وضعت رئيستنا، التي سمعت صوت أمتنا، اقتراحاً جديداً شاملاً لـتحالف الأمة، ونقلت مقترحاتنا لانتخاب الرئيس الثالث عشر خلال زيارة رئيسي بلديتي أنقرة وإسطنبول وسينقلانها إلى السيد كليتشدار أوغلو… تستمر عملية التفاوض. نتوقع ونأمل أن تحضر السيدة أكشينار الاجتماع».

وبعد ذلك عُقد لقاء رباعي ضم كليتشدار أوغلو وأكشينار وإمام أوغلو وياواش في أحد فنادق أنقرة، توجه بعده كليتشدار أوغلو إلى مقر حزب «السعادة» حيث سيعقد اجتماع «طاولة الستة»، ثم أعقبه وصول أكشينار إلى مقر الاجتماع.

تجمع حاشد

وبينما التأمت «طاولة الستة» داخل حزب «السعادة»، كان مئات آلاف المواطنين يتقاطرون على الساحة المواجهة للحزب والشوارع المحيطة به، رافعين علم تركيا فقط، دون علم أي حزب، ولافتات حملت صورة كليتشدار أوغلو وشعار «كليتشدار أوغلو رئيسنا». وردد المحتشدون بين وقت وآخر الشعار الأشهر «الحق … القانون… العدالة»، الذي اكتسب شهرة واسعة خلال المسيرة، التي قام بها كليتشدار أوغلو قبل أعوام سيراً على الأقدام من أنقرة إلى سجن مالتبه في إسطنبول، للمطالبة بالإفراج عن أحد نواب حزبه، الذي صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المتعلقة بادعاءات تورط تركيا في إرسال أسلحة إلى التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا.

وكانت مسيرة «العدالة»، التي تقدمها كليتشدار أوغلو، وقطع فيها 450 كيلومتراً سيراً على الأقدام، قد انطلقت في اليوم التالي لصدور قرار المحكمة الجنائية في إسطنبول بالسجن المؤبد بحق النائب عن حزب «الشعب الجمهوري» بالبرلمان أنيس بربر أوغلو في 14 يونيو (حزيران) 2017 لإدانته بـ«إفشاء معلومات سرية بقصد التجسس السياسي أو العسكري»، بعد أن سلم صحيفة «جمهوريت» التركية مقاطع فيديو تكشف إرسال أسلحة إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا في 3 شاحنات يرافقها عناصر من المخابرات التركية أوقفتها قوات الدرك بناءً على تصريح من النيابة العامة في مدينة أضنة جنوب البلاد في 19 يناير (كانون الثاني) 2014. وقالت الحكومة إن الشاحنات كانت تحمل مواد إغاثة ومساعدات طبية للتركمان في شمال سوريا، وإن توقيفها كان مؤامرة من أتباع الداعية فتح الله غولن؛ لإحداث اضطرابات والضغط على الحكومة.

«غاندي تركيا»

واختتمت المسيرة، التي بسببها أصبح يطلق على كليتشدار أوغلو لقب «غاندي تركيا»، في 9 يوليو (تموز) من العام نفسه، بتجمع شارك فيه نحو مليوني شخص بالقرب من سجن مالتبه في إسطنبول؛ استجابة لنداء كليتشدار أوغلو.

وأعلن كليتشدار أوغلو، خلال ذلك التجمع مجموعة من المطالب، التي ظل يتمسك بها لخمس سنوات، والتي أعاد المحتشدون أمام حزب «السعادة» التذكير بها من خلال ترديد الشعار نفسه، وفي مقدمتها استقلال القضاء، والإفراج عن الصحافيين المعتقلين، وضمان حرية الصحافة والتعبير، وضمان حرية الجامعات، وعدم الاعتراف بالتعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء 16 أبريل (نيسان) الماضي بطريقة غير مشروعة (في إشارة إلى أخطاء شابت الاستفتاء الذي استهدف نقل تركيا إلى النظام الرئاسي)، وبقاء النظام البرلماني؛ لأن تركيا لا يمكن أن تحكم بنظام الرجل الواحد، ووقف العنف ضد المرأة، وتعزيز حقوقها، ووقف عملية تسييس التعليم، والعمل للقضاء على البطالة، ورسم السياسة الخارجية لتركيا على أساس عدم التدخل في شؤون الآخرين، قائلاً: «إننا نعيش في دولة كانت كقطعة من الجنة، ولا أحد يملك الحق في أن يحولها إلى جهنم».

وقال مصدر من حزب «الجيد»: «إن الساعات الـ48 الأخيرة أكدت لنا أن السيد كليتشدار أوغلو قادر على الفوز برئاسة تركيا في الانتخابات التي ستجرى في 14 مايو»، مضيفاً: «هدفنا هو التجاوب مع إرادة الأمة».

قال نائب رئيس حزب «المستقبل»، سلجوق أوزداغ، إن انتهاء الأزمة هو لصالح تركيا والأمة التركية، التي تبحث عن أمل من أجل تغيير النظام الرئاسي، الذي تسبب في خسائر كبيرة لتركيا على المستويين السياسي والاقتصادي، مؤكداً أن المعارضة ستعمل من خلال وحدتها، وتضامنها على التأسيس لتركيا جديدة ينعم فيها الشعب بالديمقراطية والحرية والرفاهية.

الشرق الاوسط