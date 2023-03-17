أزمة “كريدي سويس”.. معظم بورصات الشرق الأوسط تواصل الهبوط

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على انخفاض اليوم الخميس، وسجلت البورصة المصرية أكبر خسارة أسبوعية لها منذ نحو 3 سنوات بعد أنباء عن أن أكبر مستثمر في “كريدي سويس” (Credit Suisse) قال إنه لا يمكن أن يقدم مزيدا من المساعدة المالية للبنك.

وبعد أسبوع من انهيار بنك وادي السليكون (سيليكون فالي SVB) في كاليفورنيا الذي تأسس لتقديم خدماته للشركات الناشئة، يواجه كريدي سويس -أحد أهم البنوك في إحدى العواصم المالية الأوروبية- مشكلة كبيرة لدرجة تستلزم طلب مساعدة السلطات.

واليوم الخميس، قال بنك كريدي سويس -الذي تراجع سهمه 24% في الجلسة السابقة- إنه توصل إلى اتفاق مع البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) لاقتراض ما يصل إلى 54 مليار دولار لدعم السيولة وثقة المستثمرين بعد أن فاقم تراجع أسهمه المخاوف بشأن أزمة مصرفية عالمية.

المؤشر السعودي

هبط المؤشر السعودي 0.7% متأثرا بانخفاض سهم رتال للتطوير العمراني 1.4%، وسهم أكبر مصرف في البلاد “البنك الأهلي السعودي” 2.9%.

وأمس الأربعاء، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، الذي استحوذ العام الماضي على ما يقرب من 10% من أسهم كريدي سويس، إن البنك لا يدرس أي فرص على الصعيد الدولي حاليا.

وتراجعت القيمة السوقية للبنك السعودي أكثر من 26 مليار دولار منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن تعهد بالاستثمار في بنك كريدي سويس.

المؤشر المصري

تراجع المؤشر المصري للأسهم القيادية 0.1% متأثرا بهبوط سهم البنك التجاري الدولي 1%. وسجل المؤشر المصري خسارة أسبوعية فاقت 10%.

مؤشر دبي

هبط المؤشر في دبي أيضا 0.1% متأثرا بهبوط سهم “سالك” لعمليات تحصيل رسوم المرور 1.4%، وأنهت أرامكس الجلسة على انخفاض 4% بعد أن خفضت شركة الخدمات اللوجستية توزيعات أرباحها السنوية.

مؤشر أبو ظبي

في أبو ظبي، هبط المؤشر 0.9% مسجلا أدنى مستوياته منذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

المؤشر القطري

تراجع المؤشر القطري 2% متأثرا بانخفاض سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 10% مع عدم تقديم توزيعات أرباح.

المصدر : رويترز