الحكومة العراقية تعلن حلبجة المحافظة التاسعة عشرة في ذكرى قصفها

بغداد – قررت الحكومة العراقية تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة وذلك في الذكرى الخامسة والثلاثين لقصف المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد، بالسلاح الكيمياوي، من قبل النظام العراقي السابق.

ووصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الخميس تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة بـ”الواجب الأخلاقي”.

وقال السوداني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “نستذكر اليوم واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية ألا وهي فاجعة حلبجة التي ارتكبها النظام الدكتاتوري”.

وأضاف أنه “بالمناسبة نؤكد أن قرارنا في مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل المدينة المضحية إلى محافظة هو واجب أخلاقي قبل أي شيء”.

ومضى السوداني قائلا “نسعى دوماً لإنصاف المدن المظلومة والمحرومة وهذا من صلب أولويات حكومتنا”.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن الاثنين الماضي الموافقة على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وشكل تحويل المدينة إلى محافظة مطلبا شعبيا لأهالي حلبجة، التي عانت على مدى عقود طويلة من التهميش ومن عدم إنصافها.

ويقول خبراء إن تحويل حلبجة إلى محافظة من شأنه أن يسرّع في وتيرة تسريع إعمارها وتطوير بناها التحتية والخدمية، التي ما تزال تعاني من تبعات مع حصل قبل خمسة وثلاثين عاما.

وقصف الطيران العراقي في عهد الرئيس الراحل صدام حسين بمزيج من غاز الخردل وغاز الأعصاب توبان وغاز السارين مدينة حلبجة عام 1988، وذلك لملاحقة الجيش الإيراني الذي توغل داخل المدينة خلال الحرب التي امتدت لثماني سنوات متواصلة.

وبحسب خبراء، قتل نحو خمسة آلاف شخص من سكان المدينة.

تحويل حلبجة إلى محافظة من شأنه أن يسرّع في وتيرة تسريع إعمارها وتطوير بناها التحتية والخدمية

وبالرغم من مرور سنوات طويلة ما يزال سكان حلبجة البالغ عددهم 200 ألف نسمة اليوم يعانون من تداعيات المأساة.

وشارك الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد في مراسم استذكار هذه الحادثة بزيارة المدينة ووضع إكليل من الزهور في مقبرة الشهداء.

وقال الرئيس العراقي، في بيان صحفي، إنه “في الذكرى الـ35 لمجزرة حلبجة الإجرامية أؤكد تعاطفي مع ضحايا الظلم الكبير الذي وقع على أبناء المدينة وسنبقى دائما أوفياء لتلك التضحيات الزكية ونؤكد استعدادنا لتقديم المساعدة إلى مدينة حلبجة الحبيبة” .

وأضاف “لقد تسببت مجزرة حلبجة وقصفها بالأسلحة الكيمياوية في جراح خطيرة للإنسانية بأسرها وقد نحتاج إلى وقت طويل حتى تلتئم تلك الجراح، وأن هذه المأساة واستذكارها يحثاننا للمضي قدما نحو خدمة المدينة وأسر الضحايا من خلال بذل المزيد من الجهود لتضميد الجراح وإزالة آثار الدمار”.

وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عبر تغريدة على تويتر دعم جهود استكمال الإجراءات القانونية لتحويل حلبجة إلى محافظة قائلا “في الذكرى الخامسة والثلاثين لمجزرة حلبجة نؤكد تضامننا مع ذوي الضحايا ووقوفنا إلى جانب مظلومية أهلها الكرام وتضحياتهم”. وأضاف الحلبوسي “ندعم كل جهود استكمال الإجراءات القانونية لتصبح حلبجة محافظة”.

وكانت حكومة كردستان أعلنت في يونيو 2013 إنشاء محافظة مقرها مدينة حلبجة وتلحق بها أقضية: حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية.

العرب