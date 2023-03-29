الذهب يتراجع مع انحسار مخاوف أزمة البنوك والدولار والنفط يرتفعان

انخفضت أسعار الذهب -اليوم الأربعاء- مع زيادة الإقبال على الأصول المرتفعة المخاطر، إثر انحسار المخاوف من اتساع نطاق أزمة البنوك العالمية، في حين ارتفع النفط وزاد الدولار قليلا أمام معظم العملات الرئيسية.

وتراجع الذهب في السوق الفورية إلى 1961.80 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:49 بتوقيت غرينتش بعدما زاد 1% أمس الثلاثاء، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 1963.10 دولارا.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع ثقة المستهلكين الأميركيين خلال مارس/آذار الجاري على غير المتوقع، بينما سجل العجز في ميزان تجارة السلع الأميركي زيادة متواضعة فبراير/شباط الماضي.

زاد الدولار قليلا أمام معظم العملات الرئيسية -اليوم الأربعاء- ليستقر بعد انخفاضه على مدى الجلسات القليلة الماضية، وارتفع بشدة أمام الين الذي شهد تقلبات مع قرب انتهاء السنة المالية اليابانية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسية 0.15% إلى 102.64 نقطة، وكان قد انخفض في الجلستين الماضيتين، ومن المتوقع أن يسجل خسارة شهرية 2.1%، ليقع ضحية اضطرابات السوق الناجمة عن مشاكل القطاع المصرفي.

وانخفض اليورو إلى 1.0834 دولار، بينما سجل الإسترليني تراجعا طفيفا إلى 1.2316 دولار لينزل قليلا عن أعلى مستوى خلال الجلسة في نحو شهرين عند 1.2348 دولار سجله الجلسة الماضية، وتراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6674 دولار.

واستمرت تقلبات الين مع اقتراب نهاية السنة المالية اليابانية يوم الجمعة، ولامس الدولار أعلى مستوى في أسبوع وارتفع في أحدث تعاملات إلى 131.99 ينًا، بينما زاد اليورو 0.6% أمام العملة اليابانية إلى 142.9 ينًا.

وكان الين قد سجل أعلى مستوياته في نحو شهرين أمام كل من الدولار واليورو الأسبوع الماضي مستفيدا من الإقبال على الأصول الآمنة.

وزادت بيتكوين 3% إلى 28 ألفا و142 دولارا، لتستقر بعد أن هبطت عقب المشاكل التي واجهتها “بينانس” (Binance)، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية، التي تواجه دعوى قضائية من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأولية الأميركية.

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، إذ أثار وقف بعض الصادرات من كردستان العراق قلقا من شح المعروض، وكذلك تحسنت معنويات السوق مع هدوء المخاوف من حدوث أزمة مصرفية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 79.07 دولارا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 73.79 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بعدما اضطر العراق لوقف تصدير حوالي 450 ألف برميل يوميا من منطقة كردستان العراق الشمالية عبر تركيا، بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط.

وتلقت الأسعار دعما أيضا من سحب من مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي.

وأشارت مصادر في السوق إلى أرقام صادرة عن معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، قائلة إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت حوالي 6.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي 24 مارس/آذار الجاري.

وتراجعت مخزونات البنزين حوالي 5.9 ملايين برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير حوالي 550 ألف برميل.

المصدر : الجزيرة + رويترز