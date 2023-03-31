44.8 مليار دولار أرباح بنوك الخليج المدرجة خلال 2022

أظهر تقرير اقتصادي اليوم الخميس، ارتفاع أرباح البنوك الخليجية المدرجة في أسواق الأسهم بنسبة 27.1% لتبلغ 44.8 مليار دولار في العام 2022، متجاوزة مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وقالت شركة كامكو إنفست الكويتية، في تقريرها، إن أرباح البنوك الخليجية سجلت 35.3 مليار دولار في عام 2021، و24.8 مليار دولار في عام 2020.

وشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 58 مصرفا مدرجا في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي.

وحسب التقرير، كان النمو في الأرباح خلال العام مدفوعا بزيادة في إجمالي إيرادات البنوك، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر القروض.

وارتفع إجمالي إيرادات البنوك بنسبة 16.4% لتصل إلى 104.8 مليارات دولار خلال العام 2022، وهي أعلى نسبة على الإطلاق.

وكان نمو الإيرادات واسع النطاق في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت جميع الدول نموا مضاعفا.

وارتفع صافي دخل الفوائد السنوي لدى بنوك المنطقة بنسبة 18.7% خلال العام 2022 ليصل إلى 71.9 مليار دولار، مدعوما بنمو ثنائي الرقم في جميع الأسواق تقريبا.

ويصل عدد المصارف الخليجية العاملة في دول الخليج نحو 168 مصرفا تخدم نحو 60 مليون نسمة.

المصدر : وكالة الأناضول